Yani aşağıdaki teknik, kendinizi daha uyanık hissetmenizi sağlayabilir:

-Dik oturun veya omuzlarınız geride olacak şekilde dik durun.

-Beş saniye boyunca burnunuzdan nefes alın (havayı göğsünüzden değil karnınızdan çekin).

-Beş saniye boyunca ağzınızdan yavaşça nefes verin (havayı dışarı itiyormuşsunuz gibi).

-Gerektiği kadar tekrarlayın.

Kaynak: Current Neuropharmacology, Clinical Hypertension, Ecopsychology, The National Institute for Occupational Safety and Health, International Journal of Sports Physiology and Performance, Biological Research For Nursing