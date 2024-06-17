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        Haberler Yaşam Uykuya yenilmeyin: İşte uyanık kalmanızı sağlayabilecek 7 etkili taktik!

        Uykuya meydan okuyun: İşte gözlerinizi açık tutmanızı sağlayabilecek 7 etkili yol!

        İyi bir gece uykusu çekilemediğinde vücut uyku için can atabilir. Ancak bazen uyanık kalınması gerekiyor olabilir. Peki, bu gibi durumlarda hangi yöntemler uygulanırsa uyanık kalınabilir? İşte, sizin için uyanık kalmayı sağlayabilecek 7 yöntem!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2024 - 16:00 Güncelleme: 17.06.2024 - 16:00
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        • 1

          Uzun çalışma saatleri, yoğun programlar ve yetersiz uyku, gün içinde enerjik ve uyanık kalmayı zor hale getirebilir. Ancak, uyanık kalmanın ve enerjinizi yüksek tutmanın bazı etkili yolları vardır. Bu haberimizde, uykusuzluğa karşı koymanın bazı pratik yollarını derledik. İşte, gözlerinizi açık tutmanıza yarayacak bazı yöntemlere dair detaylar...

        • 2

          1. VÜCUDU HAREKET ETTİRMEK

          Temiz hava ve 10-15 dakikalık bir yürüyüş kendinizi toparlamanıza yardımcı olabilir. Yürüyüş, oksijenin beyninize ve kaslarınıza taşınmasına yardımcı olarak kendinizi daha uyanık hissetmenizi sağlar. Ekopsikoloji dergisinde 2018’de yayınlanan araştırmaya göre dışarıda yürümek ruh halinizi yükseltmenize yardımcı olabilir. Dışarı çıkamıyorsanız içeride yürümek de uyanmanıza yardımcı olabilir.

        • 3

          2. KESTİRMEK

          Uyanık kalmanız gerektiğinde uyumak verimsiz görünebilir, ancak güç şekerlemesini hafife almamalısınız. Tam bir gece uykusunun yerini tutmasa da, kısa bir şekerleme yapmak uyanıklığı artırmaya yardımcı olabilir.

        • 4

          Hemşirelikte Biyolojik Araştırma dergisinde 2014’te yayınlanan 13 çalışmayı içeren araştırmada vardiyaları sırasında kestiren çalışanların performanslarının arttığı ve uykulu hallerinin azaldığı bulundu. Ancak Amerika Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü, bu şekerlemenin 15-30 dakika arasında olması gerektiğini düşünüyor. Daha fazlası sersemlemiş hissetmeye sebep olabilir.

        • 5

          3. ELEKTRONİK ALETLERDEN UZAKLAŞMAK

          Uykusuzluğun yanı sıra bilgisayar ekranına uzun süre bakmak, gözlerinizi yorabilir ve görüşünüzü bulanıklaştırabilir; bu da göz yorgunluğu olarak bilinir. Amerikan Oftalmoloji Akademisi 20-20-20 kuralını önermektedir; bu, ekrana baktığınız her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca 6 metre uzaktaki başka bir şeye bakmanız anlamına gelir.

        • 6

          4. KAFEİN TÜKETMEK

          Kafein uyanıklığı artıran ve daha uyanık hissetmenize yardımcı olan bir uyarıcıdır. Güncel Nörofarmakoloji dergisinde 2015’te yayınlanan araştırmaya göre, günde 400 miligramdan fazla kafein (yaklaşık 4 ila 5 fincan demlenmiş kahve) kaygıya ve gerginliğe yol açar bu yüzden kafein alımını sınırlandırmak iyi olabilir.

        • 7

          5. SOĞUK DUŞA GİRMEK

          Uluslararası Spor Fizyolojisi ve Performansı dergisinde 2019’da yayınlanan araştırmaya göre soğuk bir duş, aslında uykusuzluğun azalmasına yardımcı olabilir. Cildinize çarpan soğuk su dolaşımı artırır ve kanı orta bölgenize doğru hareket ettirir. Yürüyüşe benzer şekilde, kan akışındaki bu iyileşme oksijenin vücudunuzda dolaşmasına yardımcı olur ve kendinizi daha uyanık hissetmenize yardımcı olabilir.

        • 8

          6. ATIŞTIRMALIK YEMEK

          Besleyici yiyecekler yemek, kendinizi daha uykulu hissetmenize neden olacak kan şekeri çöküşünü önlemenize yardımcı olabilir. Yani, bir karbonhidrat kaynağı kan dolaşımına girdiğinde kaslara dayanıklılık için gereken enerjiyi sağlayabildiğinden vücuda yiyecek girdiğinde uyku modundan çıkılabilir. Fındık ezmesiyle elma, sebzelerle humus veya yoğurtla meyve tercih edebilirsiniz.

        • 9

          7. DERİN NEFES EGZERSİZLERİ YAPMAK

          Klinik Hipertansiyon dergisinde 2017’de yayınlanan araştırmaya göre derin nefes almak, vücudunuzun kanındaki oksijen seviyesini yükseltmeye yardımcı olabilir; bu da kalp atış hızınızı yavaşlatır, kan basıncını düşürür ve dolaşımı iyileştirir.

        • 10

          Yani aşağıdaki teknik, kendinizi daha uyanık hissetmenizi sağlayabilir:

          -Dik oturun veya omuzlarınız geride olacak şekilde dik durun.

          -Beş saniye boyunca burnunuzdan nefes alın (havayı göğsünüzden değil karnınızdan çekin).

          -Beş saniye boyunca ağzınızdan yavaşça nefes verin (havayı dışarı itiyormuşsunuz gibi).

          -Gerektiği kadar tekrarlayın.

          Kaynak: Current Neuropharmacology, Clinical Hypertension, Ecopsychology, The National Institute for Occupational Safety and Health, International Journal of Sports Physiology and Performance, Biological Research For Nursing

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