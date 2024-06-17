İngilizler duyurdu: Fenerbahçe, Victor Lindelöf için devrede!
Yeni sezon içi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, Sarı-Lacivertlilerin, Manchester United'da forma giyen İsveçli stoper Victor Lindelöf ile ilgilendiğini yazdı. İşte detaylar...
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Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını hızla sürdüren ve Şampiyonlar Ligi’ne 2. ön eleme turundan katılarak sezonu Temmuz’da açacak olan Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
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İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Manchester United forması giyen İsveçli defans oyuncusu Victor Lindelöf ile ilgilendiği iddia etti.
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Sky'da yer alan habere göre, sarı-lacivertli takımın, İsveçli savunma oyuncusu konusunda ısrarcı olduğu öne sürüldü.
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Manchester United'ın da 29 yaşındaki futbolcuyu satmaya sıcak baktığı kaydedildi.
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MOURINHO TRANSFER ETTİ!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United'da çalıştığı dönemde Lindelöf'ü İngiliz ekibine transfer eden isimdi.
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Manchester United ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Lindelöf'ün güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
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2017'den bu yana Manchester United'da oynayan İsveçli Lindelöf, İngiliz ekibiyle çıktığı 259 maçta 4 gol attı ve 7 asist yaptı.
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