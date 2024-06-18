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        4 bölgede sağanak! Akdeniz, Ege ve Güneydoğu dikkat! İllerimizde hava durumu!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, güney Ege ile Akdeniz bölgesinde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2024 - 07:23 Güncelleme: 18.06.2024 - 11:23
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        Akdeniz, Ege ve Güneydoğu dikkat! İllerimizde hava durumu!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülkemizin kuzeydoğusu ile Güney Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Denizli, Burdur'un güneyi, Malatya'nın batısı ve Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

        Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 33, Az bulutlu

        İSTANBUL: 31, Az bulutlu

        İZMİR: 38, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 31, Az bulutlu

        BURSA: 35, Az bulutlu

        EDİRNE: 35, Az bulutlu

        KIRKLARELİ: 32, Az bulutlu

        A.KARAHİSAR: 34, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        DENİZLİ: 41, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

        MANİSA: 39, Az bulutlu ve açık

        ADANA: 35, Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar kesimi kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA: 31, Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        HATAY: 34, Az bulutlu

        ISPARTA: 37, Parçalı ve az bulutlu

        ÇANKIRI: 36, Az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 33, Az bulutlu

        KONYA: 34, Az bulutlu

        DÜZCE: 32, Az bulutlu

        BOLU: 32, Az bulutlu

        ZONGULDAK: 28, Az bulutlu

        SİNOP: 29, Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN: 27, Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AMASYA: 34, Parçalı bulutlu

        TRABZON: 26, Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ARTVİN: 28, Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM: 30, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS: 27, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        MALATYA: 38, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN: 27, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DİYARBAKIR: 41, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 39, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 38, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 41, Az bulutlu ve açık

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