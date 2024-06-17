Avusturya: 0 - Fransa: 1 | MAÇ SONUCU

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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nda Avusturya ile Fransa karşı karşıya geldi.

Turnuvanın en büyük favorilerinden olan Fransa, hataya yer vermedi ve mücadeleyi 1-0 kazandı.

Fransa'nın bulduğu golü 38. dakikada Avusturya forması giyen Wöber kendi kalesine atarak kaydetti. EURO 2016 ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda final oynayan, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ise şampiyonluk yaşayan Fransa, bu turnuvaya da 3 puanla başladı.

REKLAM MBAPPE SAKATLANDI Avusturya-Fransa mücadelesinin son dakikalarında hava topu mücadelesinde rakip futbolcuyla çarpışan yıldız futbolcu Kylian Mbappe yere düştü. Bir süre yerde kalan Mbappe daha sonra oyundan alındı. Real Madridli futbolcunun burnunda kırık şüphesi olduğu belirtildi.

Fransa bir sonraki maçını 21 Haziran'da Hollanda'ya karşı oynayacak. Avusturya ise aynı gün Polonya ile karşılaşacak. D Grubu'nda Hollanda ilk maçında Polonya'yı 2-1 mağlup etmişti.