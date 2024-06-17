Galatasaray'da Leo Dubois gelişmesi!
Yeni sezonun kadro planlamasına başlayan Galatasaray'da, geçen sezon Başakşehir'de kiralık oynayan Leo Dubois ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
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Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da yeni sezon planlaması sürüyor.
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Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek sarı-kırmızılılar, iddialı ve derin bir kadro kurmak istiyor.
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Bu doğrultuda çalışmaların sürdüğü Cimbom'da Leo Dubois ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
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Geçen sezonu RAMS Başakşehir'de kiralık olarak geçiren Leo Dubois takıma döndü. Fransız futbolcu, yaz kampında sarı-kırmızılılarla birlikte çalışacak.
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TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, Leo Dubois'yı kadroda tutmak istiyor.
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Fransız sağ bek, savunmanın her iki kanadında da forma giymesi nedeniyle önemli bir seçenek olarak görülüyor.
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DUBOIS YEDEK KALMAK İSTEMİYOR
Dubois'nın kadro rotasyonunda yer alması düşünülüyor. Fransız oyuncunun ise daha sık forma giyebileceği bir takımda oynamayı tercih ettiği öğrenildi.
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Leo Dubois, geçen sezon RAMS Başakşehir formasıyla 31 maça çıktı. Bu süreçte 1 gol atan 30 yaşındaki futbolcu, 4 de gol pası verdi.