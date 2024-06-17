Beren Saat, daha fazla dayanamadı
Beren Saat, gün boyu girmese de Bodrum denizinin çekiciliğine daha fazla dayanamayarak akşam saatlerinde kendini Ege'nin serin sularına bıraktı
- 1
Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Beren Saat, Bodrum'da görüntülendi.
- 2
Beren Saat, Kenan Doğulu'nun Bodrum'daki konserinin ardından eşiyle birlikte soluğu mavi sularda aldı.
- 3
Beren Saat ile Kenan Doğulu, lüks bir tekneyle denize açıldı.
-
- 4
Günün erken saatlerinde Kenan Doğulu denize girerken, Beren Saat, teknede kalmayı tercih etti.
- 5
Beren Saat, gün boyu tekneden çıkmadı.
- 6
Ünlü oyuncu, en sonunda Bodrum denizinin çekiciliğine daha fazla dayanamayarak akşam saatlerinde kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.
-
- 7
Beren Saat, kısa bir deniz keyfinden sonra tekneye çıktı.
- 8
Gün batımına kadar teknenin baş kısmında güneşlendi.