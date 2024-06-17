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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Belçika: 0 - Slovakya: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Belçika: 0 - Slovakya: 1 | MAÇ SONUCU

        EURO 2024 E Grubu'na Slovakya rüya gibi bir başlangıç yaptı! Grubun favorisi Belçika ile karşılaşan Slovaklar mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Slovakya'da gol 7. dakikada Schranz'dan geldi. Mücadelede Belçika'nın bulduğu 2 gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 17.06.2024 - 18:05 Güncelleme: 17.06.2024 - 21:16
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        Belçika'ya Slovakya şoku!
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu'nda Belçika ile Slovakya karşı karşıya geldi. Frankfurt Arena'da oynanan mücadelede büyük bir sürpriz yaşandı ve Slovakya mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

        Slovakya'da gol maçın henüz başında 7. dakikada Schranz'dan geldi.

        Bu sonuçla birlikte Slovaklar hanesine 3 puan yazdırarak Romanya ile birlikte zirveye yerleşti.

        BELÇİKA'NIN 2 GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

        Slovakya mücadelesinde Belçika Milli Takımı'nın 2 golü VAR'dan dönerek iptal edildi. İlk olarak 56. dakikada Lukaku ile eşitliği sağlayan Belçika'nın golü VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

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        Ardından yine 86. dakikada Lukaku ile golü bulan Belçika ikinci bir şoku yaşadı. VAR'a giden pozisyonda hakem elle oynama olduğunu işaret etti ve gol yine iptal edildi.

        MÜCADELEYİ HALİL UMUT MELER YÖNETTİ

        Belçika-Slovakya mücadelesini FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler yönetti.

        Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yaptı. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hollanda Futbol Federasyonundan Serdar Gözübüyük'tü.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        7. dakikada Slovakya öne geçti. Doku'nun soldan kendi ceza sahasına gönderdiği pas kısa düşünce araya Schranz girdi. Bu oyuncu, şut açısı bulamayınca meşin yuvarlağı topukla gerisindeki Kucka'ya bıraktı. Eski Trabzonsporlu futbolcu Kucka'nın şutunda, kaleci Casteels üzerine gelen topu güçlükle çeldi ancak ceza sahası içi sol çapraza düşen meşin yuvarlağı bir kez daha önünde bulan Schranz, düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1

        56. dakikada Belçika'da Lukaku'nun bulduğu gol Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

        86. dakikada Lukaku'nun golü bir kez daha VAR incelemesi sonucunda, golden önce Belçikalı futbolcunun elle oynadığı gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

        Büyük heyecana sahne olan maç Slovakya'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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