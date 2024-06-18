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        Haberler Gündem 3. Sayfa 4 uzaklaştırma kararının ardından önce bıçak sonra silah | Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        4 uzaklaştırma kararının ardından önce bıçak sonra silah!

        Kocaeli'nde, bıçak ve silahla eşi, 33 yaşındaki Nurcan B.'yi, çocuklarının gözü önünde ağır yaralayan 45 yaşındaki Mehmet Salih B., aynı ilçedeki başka bir mahalleye giderek evinin önünde oturan eşinin kuzenini vurdu. Daha sonra aynı mahalledeki bir eve de ateş açan şüpheli, silahla gittiği camide polise teslim oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 08:01 Güncelleme: 18.06.2024 - 09:03
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        Eşini önce bıçakladı! Sonra tetiğe bastı!
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        Kocaeli'nde olay, dün saat 11.00 sıralarında Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Ercan Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Salih B. (45) evde tartıştığı eşi Nurcan B.'yi (33) önce bıçakladı ardından da silahla çocuklarının gözü önünde vurdu.

        EŞİNİ 5 KURŞUNLA YARALADI

        DHA'da yer alan habere göre şüpheli kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bıçak darbeleri ve 5 kurşunla yaralanan 6 çocuk annesi Nurcan B.'yi, ambulansla hastaneye kaldırdı.

        DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

        Ağır yaralanan kadın, hastanede tedaviye alındı. Nurcan B.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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        EŞİNİN KUZENİNİ DE VURDU

        Mehmet Salih B., aynı ilçedeki Çamlıtepe Mahallesi Dereli Sokak'a giderek evinin kapısının önünde oturan eşinin kuzeni Alaattin K.'yi silahla yaradıktan sonra yakınında bulunan Kınalı Sokak'ta eşinin akrabası Veysi B.'nin evine ateş açtı.

        CAMİDE SİLAHLA TESLİM OLDU

        Yaralanan Alaattin K., ihbarla sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Aynı ilçedeki Hz. Ali Camii'ne giden Mehmet Salih B., kullandığı silahla polise teslim oldu.

        4 KEZ UZAKLAŞTIRMA CEZASI ALMIŞ

        Mehmet Salih B.'nin boşanmasında aşamasında olduğu ve daha önce eşinin şikayetiyle kendisine 4 kez uzaklaştırma cezasının verildiği öğrenildi.

        Soruşturma başlatıldı.

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        #kocaeli
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