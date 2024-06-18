4 uzaklaştırma kararının ardından önce bıçak sonra silah!

Kocaeli'nde olay, dün saat 11.00 sıralarında Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Ercan Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Salih B. (45) evde tartıştığı eşi Nurcan B.'yi (33) önce bıçakladı ardından da silahla çocuklarının gözü önünde vurdu.

DHA'da yer alan habere göre şüpheli kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bıçak darbeleri ve 5 kurşunla yaralanan 6 çocuk annesi Nurcan B.'yi, ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yaralanan Alaattin K., ihbarla sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Aynı ilçedeki Hz. Ali Camii'ne giden Mehmet Salih B., kullandığı silahla polise teslim oldu.

4 KEZ UZAKLAŞTIRMA CEZASI ALMIŞ

Mehmet Salih B.'nin boşanmasında aşamasında olduğu ve daha önce eşinin şikayetiyle kendisine 4 kez uzaklaştırma cezasının verildiği öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı.