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        Haberler Gündem 3. Sayfa Orantısız güç kullanan polis tutuklandı | Son dakika haberleri

        Orantısız güç kullanan polis tutuklandı

        Çanakkale'de trafik kazasının ardından kaçan iki şüpheliye orantısız güç kullanan bir polis tutuklandı, diğer polis ise salıverildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 22:39 Güncelleme: 15.06.2024 - 22:39
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          Çanakkale'nin Çan ilçesinde, trafik kazası sonrası polisten kaçan ve takip sonucu yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili orantısız güç kullandığı gerekçesiyle 2 polis memurundan 1'i tutuklanmış, diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

        • 2

          Olay, 11 Mayıs günü saat 00.30 sıralarında Çan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede trafik kazasına karışıp olay yerinden kaçan 2 kişi, polis ekibinin takibi sonucu kaçtıkları otomobilin önü kesilerek durduruldu.

        • 3

          POLİS ORANTISIZ GÜÇ KULLANDI

          Araçta bulunan 2 şüpheli, ellerinde cop bulunan iki polis memuru tarafından orantısız güç kullanılarak araçtan çıkartıldı. Polislerden biri, araçtan çıkardığı şüpheliye cop ile yüzüne, başına ve vücuduna art arda darbe indirdi.

        • 4

          Şüpheli güçlükle kendini korumaya çalışırken düştü. Bu sırada cop ile vurmaya devam eden polis memurunu ise arkadaşı engellemeye çalıştı. Aynı polis memuru daha sonra araçta bekleyen diğer kişiye vurmaya başladı. Bu şüpheli ise kaçarak uzaklaştı.

        • 5

          BİR POLİS TUTUKLANDI

          Sokak arasında yaşanan bu olay ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntüler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılarak haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan polislerden orantısız güç kullananlardan biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        • 6

          Öte yandan polisten kaçtıkları için gözaltına alınan 2 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi. Her iki şüpheli de tutuklandı.

        • 7

          Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise, "11.06.2024 Salı günü Çan ilçemizde meydana gelen olay ilgili yapılan 'basın duyurumuzdaki' polis memurlarına mukavemet gösteren 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır" denildi.

        • 8
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