Orantısız güç kullanan polis tutuklandı

Şüpheli güçlükle kendini korumaya çalışırken düştü. Bu sırada cop ile vurmaya devam eden polis memurunu ise arkadaşı engellemeye çalıştı. Aynı polis memuru daha sonra araçta bekleyen diğer kişiye vurmaya başladı. Bu şüpheli ise kaçarak uzaklaştı.