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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Hakan Çalhanoğlu: EURO 2008 ruhu var - Futbol Haberleri

        Hakan Çalhanoğlu: EURO 2008 ruhu var

        EURO 2024'te ilk maçında Gürcistan ile 18 Haziran Salı günü Dortmund'da karşılaşacak olan A Milli Takımımız'da kaptan Hakan Çalhanoğlu turnuva için umutlu olduklarını söyledi: "Önemli adımlar atmak için sıkı çalışıyoruz. Herkes çok motive. Bu takımda EURO 2008 ruhu var. İlk maç çok önemli. Hocamız yanımıza çok fazla kişileri almıyor, çalışalım istiyor. Takım, işine odaklandı. Gürcistan'a karşı çok ciddi oynayacağız."

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2024 - 09:13 Güncelleme: 16.06.2024 - 09:13
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        Hakan Çalhanoğlu: EURO 2008 ruhu var
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        EURO 2024 kapsamında açıklamalarda bulunan A Milli Futbol Takımımız'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, "Bu turnuva bizim için çok önemli ve umuyorum ki iyi geçecek" dedi. Prometeon'a konuşan Çalhanoğlu'nun açıklamaları şöyle:

        "Önemli adımlar atmaya çalışıyoruz ki, yapıyoruz bunu da. Bu turnuva bizim için çok önemli ve umuyorum ki iyi geçecek. Bu takımda EURO 2008 ruhu var. Arkadaşlarımın hepsi pırıl pırıl. İlk maç çok önemli. Gürcistan'a karşı çok ciddi oynayacağız.

        Habertürk Spor'un EURO 2024 tahminleri
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        SEÇİMDE KALBİMİN SESİNİ DİNLEDİM

        Inter'de iyi bir sezon geçirdim ve motive geldim. Milli takım seçiminde kalbimin sesini dinledim. Düşünenler de vardı, seçmeyenler de vardı. Anne ve babama teşekkür etmek istiyorum. Kültürümüzü, nereden geldiğimizi hiç unutmadık. Şimdi oradaki Türk'ler ülkelerine gelemediği zaman özlüyorlar. Eminim ki 'Sarı Duvar' kırmızı olacak. Bizi dört gözle bekliyorlar. Milli takıma aslında başarı getirmek istiyoruz. Bu benim en büyük amacım. Bu turnuva için gerçekten hislerim çok yüksek.

        SAKİN KALMAYI BAŞARIYORUM

        Hocamız sağ olsun, yanımıza fazla kişileri almıyor. Yoğun çalışalım istiyor; bu noktada onu tebrik etmek istiyorum çünkü son iki turnuvada bayağı organizasyon oldu. Tabii, güzel hep beraber bir arada olmak ama bir futbolcu için çalışmak ve odaklanmak daha önemlidir. Kampta hiçbir saygısızlık görmedim. Inter'de hiç penaltı kaçırmadım. Lautaro birinci penaltıcıydı, ben oldum. Kolay gözüküyor ama değil. Maç berabere ve 1-0 geride olduğunda heyecan basar ama sakin kalıyorum."

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        MİLLİ TAKIM FİKSTÜRÜ

        Türkiye, 1960 yılında başlayan Avrupa Şampiyonası macerasında 6. kez finallerde boy gösterecek. A Milli Futbol Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki en büyük başarısını Fatih Terim yönetiminde 2008'de yarı final oynayarak elde etti. A Milliler, EURO 2000'de ise Mustafa Denizli ile çeyrek final oynadı.

        İtalya'nın kupayı kaldırdığı son Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) Ay-yıldızlılarımız gruptan çıkamamıştı. Arda Güler, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'lu A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024'te nasıl bir performans sergileyeceği ise merak ediliyor. F Grubu'nda yer alan Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-yıldızlılar, ilk maçında Gürcistan ile 18 Haziran Salı günü Dortmund'da karşılaşacak.

        Milli Takımımız, gruptaki ikinci maçını 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.

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