Acemi kasaplar hastanelere koştu!
Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken kendilerini yaralayan acemi kasaplar hastanelere koştu. Ortaya ise dikkat çeken görüntüler çıktı
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Kurban Bayramı'nın ilk gününde bazı acemi kasaplar kurban keserken kendilerini yaraladı.
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Birçok ilde hastanelerin acil servislerinde dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.
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Kayseri'de de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken kendilerini yaralayan acemi kasaplar, hastanelik oldu.
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Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurban kesim yerleri doldu. Bazı kişiler, kesim sırasında el, kol ve bacaklarını yaraladı.
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Bazıları kendi imkanlarıyla devlet hastanesinin acil servisine gitti, bazıları da ilk müdahalelerin ardından başka hastanelere sevk edildi
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Kayseri Devlet Hastanesi'ne tedavi olmaya gelen Mustafa Kış (43), 25 yıllık kasap olduğunu belirterek, "25 seneden beri keserim. İlk defa elimi kestim. Herhalde nazar var, göze geldik" dedi.
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Gaziantep'te de Kurban Bayramının ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan "acemi kasaplar" hastanelere başvurdu.
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