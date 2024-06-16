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        Acemi kasaplar hastanelere koştu!

        Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken kendilerini yaralayan acemi kasaplar hastanelere koştu. Ortaya ise dikkat çeken görüntüler çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 09:32 Güncelleme: 16.06.2024 - 10:57
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          Kurban Bayramı'nın ilk gününde bazı acemi kasaplar kurban keserken kendilerini yaraladı.

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          Birçok ilde hastanelerin acil servislerinde dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.

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          Kayseri'de de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken kendilerini yaralayan acemi kasaplar, hastanelik oldu.

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          Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurban kesim yerleri doldu. Bazı kişiler, kesim sırasında el, kol ve bacaklarını yaraladı.

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          Bazıları kendi imkanlarıyla devlet hastanesinin acil servisine gitti, bazıları da ilk müdahalelerin ardından başka hastanelere sevk edildi

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          Kayseri Devlet Hastanesi'ne tedavi olmaya gelen Mustafa Kış (43), 25 yıllık kasap olduğunu belirterek, "25 seneden beri keserim. İlk defa elimi kestim. Herhalde nazar var, göze geldik" dedi.

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          Gaziantep'te de Kurban Bayramının ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan "acemi kasaplar" hastanelere başvurdu.

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