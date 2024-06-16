Real Madrid, Semih Kılıçsoy'u yakından takip ediyor
İspanyol devi Real Madrid, EURO 2024'te A Milli Takım'ın kadrosunda yer alan genç futbolcu Semih Kılıçsoy'u yakından izleyecek
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Son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'in Arda Güler'in ardından bir Türk futbolcuyu daha radarına aldığı iddia edildi.
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İspanyol basınından Don Diario'nun haberine göre İspanyol ekibi, Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekmeye başlayan Beşiktaş'ın futbolcusu Semih Kılıçsoy'a ilgi gösteriyor.
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EURO 2024'TE TAKİP EDİLECEK
18 yaşındaki genç futbolcunun Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) milli takım forması ile özel olarak izleneceği öne sürülen bilgiler arasında.
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VINICIUS VE RODRYGO'YU KEŞFETMİŞTİ
Real Madrid'in scout sorumlusu Juni Calafat, turnuva boyunca genç ismi yakından izlemekle görevlendirildi. Calafat daha önce Vinicius Junior ve Rodrygo'nun transferinde de önemli rol oynamıştı.
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Öte yandan Arda Güler'e yapılan takibin aynısının Semih için de uygulanacağı aktarıldı.
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SEMİH KILIÇSOY'UN PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı forma ile tüm kulvarlarda 35 maça çıkan santrfor oyuncusu; 12 gol atarken, 3 de asist yapmıştı.
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