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        Haberler Spor Transfer Real Madrid, Semih Kılıçsoy'u yakından takip ediyor - Futbol Haberleri

        Real Madrid, Semih Kılıçsoy'u yakından takip ediyor

        İspanyol devi Real Madrid, EURO 2024'te A Milli Takım'ın kadrosunda yer alan genç futbolcu Semih Kılıçsoy'u yakından izleyecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2024 - 10:05 Güncelleme: 16.06.2024 - 10:05
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          Son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'in Arda Güler'in ardından bir Türk futbolcuyu daha radarına aldığı iddia edildi.

        • 2

          İspanyol basınından Don Diario'nun haberine göre İspanyol ekibi, Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekmeye başlayan Beşiktaş'ın futbolcusu Semih Kılıçsoy'a ilgi gösteriyor.

        • 3

          EURO 2024'TE TAKİP EDİLECEK

          18 yaşındaki genç futbolcunun Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) milli takım forması ile özel olarak izleneceği öne sürülen bilgiler arasında.

        • 4

          VINICIUS VE RODRYGO'YU KEŞFETMİŞTİ

          Real Madrid'in scout sorumlusu Juni Calafat, turnuva boyunca genç ismi yakından izlemekle görevlendirildi. Calafat daha önce Vinicius Junior ve Rodrygo'nun transferinde de önemli rol oynamıştı.

        • 5

          Öte yandan Arda Güler'e yapılan takibin aynısının Semih için de uygulanacağı aktarıldı.

        • 6

          SEMİH KILIÇSOY'UN PERFORMANSI

          Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı forma ile tüm kulvarlarda 35 maça çıkan santrfor oyuncusu; 12 gol atarken, 3 de asist yapmıştı.

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