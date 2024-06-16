Transfer gelişmesi: Mourinho Fenerbahçe'ye onu istiyor!
Fenerbahçe, Pierre-Emile Hojbjerg'i gündemine aldı. Sarı lacivertliler, Tottenham ile sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerin deneyimli teknik direktörü Jose Mourinho, defansif bir orta saha transferi istediğini yönetime bildirdi.
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TRT Spor'da yer alan habere göre bu kapsamda çalışmalara başlayan Başkan Ali Koç ve kurmayları, Pierre-Emile Hojbjerg için girişimlere başladı.
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Tottenham forması giyen 28 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
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Danimarkalı oyuncu, İngiliz ekibinde bu sezon 39 resmi maçta görev yaptı.
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Bu karşılaşmaların 10’una ilk 11’de başlayan Hojbjerg, takımına gol ve asist katkısı veremedi.
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4 sezondur Londra ekibinin başarısı için mücadele eden 28 yaşındaki futbolcu, 184 maçta 10 kez fileleri havalandırırken 16 da gol pası verdi.
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Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenileme görüşmelerinde sona gelen yönetim, bu bölgede İsmail Yüksek ve Fred’in de takımda kalmasını planlıyor.
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Oyunculara gelecek tekliflere göre yönetimin yeni takviyeler yapmak için planlamada değişikliğe gidebileceği öğrenildi.