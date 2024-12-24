Tavuk suyu çorba tarifi: Evde pratik ve nefis tavuk suyu çorba nasıl yapılır?

Tavuk suyu çorba tarifi: Evde pratik ve nefis tavuk suyu çorba nasıl yapılır?

Tavuk suyu çorba, tavuk suyunun zengin aromasıyla hazırlanan, lezzetiyle herkesin beğenisini kazanan bir yemektir. Doyurucu ve hafif olmasıyla hem ana yemek öncesi hem de tek başına ideal bir seçenek sunar. Bu tarifte, klasik bir tavuk suyu çorbayı evde pratik bir şekilde yapmanın püf noktalarını bulacaksınız.

Tavuk Suyu Çorba Malzemeleri

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1 litre tavuk suyu

1 su bardağı haşlanmış tavuk eti (didiklenmiş)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı un

1 çay bardağı süt

1 adet yumurta sarısı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Servis İçin:

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İnce kıyılmış maydanoz Tavuk Suyu Çorba Nasıl Yapılır? Tavuk suyu çorba herkesin severek tükettiği ve kış aylarının kurtarıcısı olan muhteşem bir çorbadır. İşte tavuk suyu çorba tarifi: Tavuk göğsü veya but kullanarak 1 litre tavuk suyunu hazırlayın.

Tavukları haşladıktan sonra suyunu süzün ve ayrı bir kaba alın.

Haşlanmış tavuğu küçük parçalara ayırarak çorba için hazır hale getirin.

Tencereye tereyağı ve sıvı yağı koyarak eritin.

Üzerine unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar, yaklaşık 2-3 dakika, orta ateşte kavurun.

Kavrulan una yavaş yavaş tavuk suyunu ekleyerek karıştırın. Çırpıcı kullanarak topaklanmayı önleyin.

Ayrı bir kasede süt ve yumurta sarısını çırpın.

Hazırladığınız karışımdan bir kepçe sıcak çorba suyunu alıp sütlü karışıma ekleyerek ılıştırın.

Terbiyeyi tencereye yavaş yavaş dökerken sürekli karıştırın.

Didiklenmiş tavuk etlerini tencereye ekleyin.

Tuz ve karabiberi ilave edin.

Çorbayı kısık ateşte 10 dakika daha kaynatın.

Tavuk suyu çorbayı kaselere alın. Üzerine ince kıyılmış maydanoz serpiştirin ve yanında limon dilimleri ile servis edin.

Arzuya göre karabiber veya pul biberle lezzetlendirebilirsiniz. Tavuk suyu çorba yapımı kolay ve pratiktir. Bunun yanında belli püf noktalarına uyulduğunda daha lezzetli olabilir. İşte tavuk suyu çorba yapılışı sırasında dikkat edilmesi gerekenler:

REKLAM Çorbanın kıvamını seviyorsanız daha yoğun bir kıvam için unu bir kaşık daha artırabilirsiniz.

Çorbayı hazırlarken sürekli karıştırmak, terbiyenin kesilmesini önleyecektir.

Tavuk suyunun lezzetini artırmak için haşlama suyuna defne yaprağı veya tane karabiber ekleyebilirsiniz. Sebzeli Tavuk Suyu Çorba Tarifi Bu tarifte, klasik tavuk suyu çorbaya sebzelerle renk ve lezzet katıyoruz. Hem vitamin deposu hem de doyurucu olan bu çorba, soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak. İşte sebzeli tavuk suyu çorba yapılışı: Malzemeler: 1 litre tavuk suyu

1 su bardağı haşlanmış tavuk eti (didiklenmiş)

1 adet havuç (küp doğranmış)

1 adet kabak (küp doğranmış)

1 adet patates (küp doğranmış)

1 çay bardağı bezelye (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı zerdeçal (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tuz Sebzeli Tavuk Suyu Çorba Nasıl Yapılır? Havuç, kabak ve patatesi küçük küpler halinde doğrayın.

Bezelyeleri hazırlayın; taze veya dondurulmuş bezelye kullanabilirsiniz.

Tavuk göğsü veya butları haşlayarak 1 litre tavuk suyunu hazırlayın.

Tavuk etlerini didikleyin ve bir kenara ayırın.

Tencereye sıvı yağ ve tereyağını koyun, eritin.

Üzerine unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.

Kavrulan una tavuk suyunu yavaş yavaş eklerken çırpıcıyla karıştırarak topaklanmayı önleyin.

Tavuk suyuna doğranmış havuçları ekleyin, orta ateşte 5 dakika pişirin.

Ardından patates, kabak ve bezelyeleri ekleyin. Sebzeler yumuşayana kadar pişirin.

Didiklenmiş tavuk etlerini tencereye ekleyin.

Tuz, karabiber ve zerdeçalı ekleyerek karıştırın.

Çorbayı kısık ateşte 10 dakika daha kaynatarak tüm malzemelerin lezzetinin birbirine geçmesini sağlayın.

Ardından çorbayı kaselere alın ve üzerine ince kıyılmış dereotu veya maydanoz serpiştirin.

Yanında limon dilimleriyle servis ederek lezzeti artırabilirsiniz.