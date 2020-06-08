TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2020 NE KADAR?

Ayrıca yerli üretim araçlarda yüzde 0.49-0.69 faizle taşıt kredisi sunulacak. 2. el binek veya ticari araçlar için verilecek kredilerde ise faiz oranı yüzde 0.82 olacak.

Azami 6 ay ödemesiz ve toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin lira olacak.