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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler TAŞERONA KADRO ÇIKTI MI? Torba yasada taşerona kadro var mı? 90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman çıkacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Taşerona kadro çıkacak mı, kimleri kapsıyor? İşte son gelişmeler

        Taşerona kadro düzenlemesinde son durum yakından takip ediliyor. Bilindiği gibi geçtiğimiz sene müjdelenen 90 bin taşeron işçiye kadroda sona yaklaşıldı. Torba yasa görüşmeleri nedeniyle gözler yeniden 90 bin taşerona kadro çalışmalarına çevrildi. Yeni torba yasa teklifinin içinde taşerona kadro düzenlemesinin de yer alması bekleniyor. İşte 2023 taşerona kadro son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 23:07 Güncelleme: 28.12.2023 - 23:07
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        • 1

          Taşerona kadroda son durum gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz aylarda 90 bin taşeron işçiye kadro verilmesini öngören düzenlemede çalışmaların planlandığını ifade edilirken gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takvimine çevrildi. "90 bin taşeron işçiye kadro var mı, ne zaman çıkacak?" sorularının yanıtlarını haberimizde paylaştık. İşte ayrıntılar...

        • 2

          TAŞERONA KADRO DÜZENLEMESİ SON GELİŞMELER

          Yaklaşık 90 bin taşeron işçisine kadro verilmesi planlanıyor ve bu çalışmaların Meclis'e sunulması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, takviminde öncelikli olarak memur ve emekli maaşı artışlarını ele aldıktan sonra, taşeron işçilere kadro düzenlemesi konusuna odaklanmayı planlıyor. Konuyla ilgili olarak Bakan Vedat Işıkhan'dan bir açıklama bekleniyor.

        • 3

          GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO YASALAŞTI!

          Geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        • 4

          "ÇALIŞMANIN BÜYÜK KISMINI TAMAMLADIK"

          Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin taşerona kadro çalışmasına ilişkin olarak "Kamudaki taşeronları planladık. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu." ifadelerini kullanmıştı.

        • 5

          "TAŞERON İŞÇİLERİN KADRO BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR"

          Geçtiğimiz günlerde "Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi" açıklamasında bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor." dedi.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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