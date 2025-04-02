Tartıştığı genci evinin önünde bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde çıkan tartışmada 28 yaşındaki Kadir Çetin'i evinin önünde bıçakla boynundan yaralayan saldırgan O.B., polis ekiplerince yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Çetin'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Sırrıpaşa Mahallesi Akbal Sokak'ta meydana geldi. Kadir Çetin, evinin önünde bulunduğu sırada O.B. ile tartışmaya başladı.
Tartışma kavgaya dönüşürken O.B. yanında bulunan bıçakla Kadir Çetin’i boynundan bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kadir Çetin, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Çetin, buradan Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Olayın ardından kaçan O.B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan O.B., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çetin’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.