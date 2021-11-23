Öte yandan eski hakem Erman Toroğlu da pozisyonla ilgili, "Hugo'nun Dicko'ya yaptığı hareket net kırmızı kart ve faul. Suat Arslanboğa'nın adı, "Antepboğan" oldu. Ben onu görüyorum, çok boğuyor takımları." şeklinde görüşlerini aktardı.