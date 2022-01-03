Tartışanların yanından geçerken bıçaklandı

Kocaeli'de yolda yürüdüğü sırada kavga eden şahısların yanından geçen genç bıçaklandı.

Olay, Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şehitler Mahallesi'nde arkadaşlarıyla birlikte yürüyen Osman Ö. (19), tartışan kişilerin yanından geçtiği sırada kalçasından bıçaklandı.

Osman Ö.'nün bıçaklandığını gören arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kavga eden şahıslar ise olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ü.S., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.