Tariz nedir? Söz sanatı tariz ne demek ve örnekleri neler?

REKLAM advertisement1

Bazı zamanlarda ise çok fazla kelime kullanılarak anlatılması mümkün olan bir durumu daha kısa bir şekilde ifade etmeye de yarayan söz sanatları temelde 4 ana başlık altından toplanmıştır. Peki, bu sanatlardan bir tanesi olan tariz örnekleri nelerdir? İşte, tariz sanatı hakkında tüm bilinmesi gerekenler…

Tariz Nedir?

Kelime anlamına baktığımızda iğneleme, taşlama ya da dokundurma gibi anlamlara gelen tariz sanatı; bir eserde söylenen bir sözün ya da kullanılan bir kavramın mecaz anlamından ayrı olan tamamen tersini kastetmektir. Sözün muhatabı olan kişiyi bir nebze küçük düşürmek için yapılan bir söz sanatı olan tarizde, asıl söylenecek olan söz tam tersi bir şekilde ifade edilir. Tariz sanatının kullanımındaki ustalık ise söyleyişteki inceliğe bağlıdır.

REKLAM

Sözün ulaşacağı kişiyi uyarmak ya da dikkatini çekmek için sıklıkla kullanılan tariz sanatının öne çıkan özellikleri ise şu şekildedir:

Tariz sanatı kullanarak yapılacak olan bir iğneleme ilgili metnin bütününe yayılmıştır. Örnek vermek gerekirse kinayede sanat tek bir kelime ya da bir söz öbeği üzerinde toplanmışken; tariz sanatında ise durum tam tersidir. Tariz sanatından anlatılmak istenen şey metnin tamamına yayılır ve mesaj bir bütünlük içinde verilir.

Tariz sanatının uygulandığı metinlerde bazı durumlarda üstü örtük bir anlam olabilmektedir.

Tariz sanatı kullanılarak oluşturulmuş bir metin, çoğu zaman yaşanmış bir olay üzerine yazılmaktadır. Tariz sanatının muhatabı olan kişinin yaşanan bir olay esnasındaki yetersizlikleri, beceriksizlikleri gibi durumlar üzerinden iğnelenir.

Tariz Örnekleri

Yukarıda hem tanımını hem de kendine has birtakım özelliklerini vermiş olduğumuz tariz sanatının örnekleri ise şu şekildedir:

REKLAM

Örnek 1:

Her nere gidersen eyle talanı

Öyle yap ki ağlatasın güleni

Bir saatte söyle yüz bin yalanı

El bir doğru söz söylerse inanma

Üç parmak noksan ölç, ölçersen kile

Tatlı söz konuşma bir kimse ile

Dört kuruşa sekiz kuruş et hile

Hilekârlık hoş sanattır usanma

Bir yetim görünce döktür dişini

Bozmağa çabala halkın işini

Günde yüz adamın vur kır başını

Bir yaralı sarmak için yeltenme

Huzuri’nin Ters Öğüt Destanı’ndan alınmış bu dörtlüklerde görüleceği üzere tariz sanatı incelikle kullanılmıştır. Gülenleri ağlatmak, pervasızca yalan söylemek, her şeyi talan etmek gibi olumsuz davranışların övüldüğü bu şiirde şair, tüm bu söylediklerinin tersini kastederek, sözün muhatabını ustalıkla iğnelemektedir.

Örnek 2:

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,

Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!

Efendiler pek açsınız, bu çehrenizde bellidir

Yiyin, yemezseniz bugün, yarın kalır mı kim bilir?

Bu nadi-i niam, bakın kudumunuzla müftehir!

Bu hakkıdır gazanızın, evet, o hak da elde bir.

Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın giderayak!

Yarın bakarsınız söner bugün çıtırdayan ocak!

Bugünkü mideler kavi, bugünkü çorbalar sıcak,

Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak.

Tevfik Fikret’in Han-ı Yağma şiirinden alınmış bu bölümde şair; dönemin kötü yönetimini, yolsuzlukları tariz sanatı kullanarak anlatmaktadır.

ÖNERİLEN VİDEO