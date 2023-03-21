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Tarım-GFE'de (2015=100), 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,24, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 95,99 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 118,18 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 5,77, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 9,62 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 95,54, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 99,13 artış gerçekleşti.

YILLIK 6 ALT GRUP DAHA DÜŞÜK, 5 ALT GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 40,24 ile makine bakım masrafları ve yüzde 46,16 ile veteriner harcamaları oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 117,25 ile hayvan yemi ve yüzde 115,38 ile tohum ve dikim materyali oldu.

AYLIK 5 ALT GRUP DAHA DÜŞÜK, 6 ALT GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 1,81 ile enerji ve yağlar ve yüzde 2,94 ile tarımsal ilaçlar oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 35,17 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 21,45 ile veteriner harcamaları oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 4,86 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.

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