Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yattı mı? Tarım destek ödemesi ne kadar, kaç TL 2022? Bakan Kirişçi'den müjdeli haber

Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yattı mı? Tarım destek ödemesi ne kadar 2022?

Çiftçilere destek amaçlı verilen tarımsal destekleme ödelemeri ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den müjdeli haber geldi. Bakan Kirişçi tarımsal destekleme ödemelerinin ne kadar olacağını ve ne zaman hesaplara yatırılacağını duyurdu. İşte tarımsal destekleme ödemeleri hakkında ayrıntılar...

05.08.2022 - 10:44 | Güncelleme: ABONE OL

  • Tarımsal destek ödemelerine ilişkin son dakika haberi geldi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, yurt genelindeki binlerce çiftçiyi yakından ilgilendiren konuya ilişkin resmi açıklamayı yaptı. İşte, ödemelerin tutarı ve hesaplara ne zaman yatacağı ile ilgili bilgiler...

  • BAKAN KİRİŞÇİ MÜJDEYİ VERDİ!

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "60 milyon 516 bin 754 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." dedi.

  • Paylaşımda yer alan bilgilere göre;

    Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi: 34 milyon 84 bin 579 TL

    Uzman Eller Proje Desteği: 13 milyon 521 bin 975 TL

  • Et Regülasyonu Desteği: 8 milyon 455 bin TL

    Büyükbaş Damızlık Hayvan (Düve) Alımı Desteği: 4 milyon 455 bin 200 TL

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.