Tarım Kredide devir teslim töreni yapıldı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürlüğüne atanan Hüseyin Aydın, görevi Fahrettin Poyraz'dan devraldı.
Tarım Kredi'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yaşanan görev değişiminin ardından devir teslim töreni yapıldı.
Devir teslim töreninde, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır, Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri, denetçiler, daire başkanları, şirket yöneticileri ve birim müdürleri katıldı.
Metin, törende yaptığı konuşmada, Tarım Kredi'nin ülkenin en önemli çiftçi kuruluşu olarak bugüne kadar çiftçinin yanında yer aldığını belirterek, "Bundan sonra da yanında olmaya devam edecek. Tarım Kredi Kooperatifleri, iştirakleri ile birlikte kendi alanında önemli işlere imza atan bir kurumdur. Bu bayrak değişiminin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
"Tarım Kredi Kooperatiflerine ivme kazandırdı"
Tarım Kredi Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır da Fahrettin Poyraz'a teşekkür ederek, "Fahrettin Bey, Tarım Kredi Kooperatiflerine bir ivme kazandırdı. Yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatından da başarılar diliyorum. Hüseyin Aydın Bey'e de yeni görevi hayırlı olsun diyorum. İnşallah daha güzel işler yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü görevini Fahrettin Poyraz'dan devralan Genel Müdür Hüseyin Aydın ise şunları kaydetti:
"Bu değişimin hayırlı olmasını diliyorum. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Umarım mahcup olmayız. Fahrettin Bey ile uzun yıllardır tanışıyoruz. Bugüne kadar olan hizmetlerinden ötürü Fahrettin Bey'e teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşamında da başarılar diliyorum."
Fahrettin Poyraz da mesai arkadaşlarına teşekkür ederek değişimin kurum adına hayırlı olmasını diledi.
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