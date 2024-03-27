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        Haberler Ekonomi Alışveriş Tarım Kredi Market aktüel kataloğunda Ramazan ayı fırsat rüzgarı: Son gün 14 Nisan! Tarım Kredi Kooperatif market indirimli fiyatlar - Alışveriş Haberleri

        Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi yayında!

        Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Tarım Kredi Marketlerde onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amacı gütmediğini vurgulayarak açıkladığı Tarım Kredi Marketlerde Ramazan ayına özel fırsatlar açıklandı. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market 27 Mart - 14 Nisan güncel indirimli ürünler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 19:00 Güncelleme: 27.03.2024 - 19:00
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          Temel ihtiyaç ürünlerinde birçok yeni indirim Tarım Kredi Marketleri'nde yer alıyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketler 27 Mart - 14 Nisan tarihlerinde Ramazan ayına özel indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabı ve sitesi üzerinden yayımladı. Peki, Tarım Kredi Marketler'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte Tarım Kredi Kooperatif Market güncel indirimli ürünler listesi ile haftanın fırsatları...

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