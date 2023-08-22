Tarım Kredi Kooperatif Market 18-31 Ağustos indirimli ürünler kataloğu yayınlandı!
Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler kataloğunu yayınlandı. Ağustos ayına özel indirime giren ürünler raflardaki yerini aldı. Market alışverişini Tarım Kredi Market'ten yapanlar, hangi ürünlerin indirime girdiği araştırmaya başladı. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market 18-31 Ağustos indirimli ürünler fiyat listesi...
Giriş: 22.08.2023 - 21:03 Güncelleme: 22.08.2023 - 21:03
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Tarım Kredi Market 18-31 Ağustos indirimli ürünler listesini alışverişseverlerin erişimine sundu. Bakliyattan, süt ve süt ürünlerine, çaydan, şarküteri ürünlerine, meşrubatlardan, temizlik malzemelerine pek çok ürün raflarda alışverişseverlerle buluşuyor. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market 18-31 Ağustos indirimli ürünler listesi...
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Haberi Hazırlayan: Türker Üner