"CEM'DEN DESTEK GÖRMEDİM"

Yılmaz'ın isteği üzerine şarkıyı yıllar sonra yeniden seslendirdiğini belirten Tarık Mengüç, şu ifadeleri kullandı:

Ben de "Cem Yılmaz'ın bir bildiği vardır" diyerek yıllar önce seslendirdiğim şarkıyı yeniden okudum. Cem, bana "Bu şarkıyı yeniden yap her türlü desteği vereceğim" diye bana söz vermişti. Ben de şarkıyı yeniden yaptım ama Cem Yılmaz'dan hiç bir destek görmedim.