Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından Fransa erken seçime gidiyor: "Tarihin en önemli seçimi" | Dış Haberler

        Fransa erken seçime gidiyor: "Tarihin en önemli seçimi"

        Aşırı sağın zaferiyle sonuçlanan Avrupa Parlamentosu seçimleri Avrupa'da büyük şok etkisi yarattı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, aşırı sağın zaferinin ardından beklenmedik bir hamleyle ülkede erken seçim kararı aldı. Macron'un bu kararıyla ülkedeki siyasi partiler acil olarak toplandı, Fransa Maliye Bakanı seçimlere ilişkin "Bu Fransa ve Fransızlar için Cumhuriyet tarihindeki en önemli parlamento seçimi olacak." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 07:54 Güncelleme: 11.06.2024 - 07:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Tarihin en önemli seçimi"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın zafer elde etmesiyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, meclisi feshederek erken seçime gitme kararı aldığını duyurmuştu. Macron'un şaşırtan hamlesinin ardından Fransa'daki siyasi partiler dün potansiyel müttefiklerini belirlemek için acil görüşmelerde bulundu.

        Fransa'da AP seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) yüzde 31,36 ile açık farkla ilk sırayı aldı.

        Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,6 ile seçimi ikinci bitirirken, yüzde 13,8 ile üçüncü sırayı alan muhalefetteki Sosyalistleri az farkla geçebildi. Rönesans ve Sosyalistlerin oy oranları toplamı bile aşırı sağcı RN'nin oy oranına ulaşamadı.

        AP seçimleri istifaları getirdi
        Haberi Görüntüle
        REKLAM

        Bu sonuçların ardından Pazar akşamı açıklama yapan Macron, aşırı sağın açık farkla ilk sırada çıkması üzerine parlamentoyu feshederek "Oylamayla parlamenter geleceğimizin seçimini yeniden size vermeye karar verdim. O yüzden bu akşam Ulusal Meclisi feshediyorum." ifadelerini kullandı.

        Macron, görev süresinin dolmasına 3 yıla kala bu beklenmedik kararı aldı, ülkede 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçime gidilecek.

        Erken seçim kararının ardından Fransa'daki siyasi partiler dün acil bir şekilde toplandı.

        "EN ÖNEMLİ SEÇİM OLACAK"

        Maliye Bakanı Bruno Le Maire, RTL radyosuna verdiği demeçte, "Bu, Fransa ve Fransızlar için Cumhuriyet tarihindeki en önemli parlamento seçimi olacak. Fransa ve Fransızlar için savaşmalıyız. Kampanya yapmak ve Fransızları ikna etmek için üç haftamız var." dedi.

        Rönesans Partisi milletvekili Emmanuel Pellerin, kendisi ve meslektaşlarının "hala şokta" olduklarını söyleyerek şunları dile getirdi: "Her şey RN'nin göreceli veya mutlak çoğunluğu kazandığını gösteriyor. Ancak bu durum Fransızları neyin tehlikede olduğu konusunda düşünmeye zorluyor."

        Macron neden erken seçim kararı aldı?
        Haberi Görüntüle

        Macron'un hamlesi bazı aşırı sağcı liderleri hazırlıksız yakaladı. RN başkan yardımcısı Sébastien Chenu, RTL Radyosuna yaptığı açıklamada, "İstesek bile bunun Avrupa seçimlerinden hemen sonra olacağını düşünmedik. Seçimler nadiren bir hediyedir ve bu pek öyle değil." ifadelerini kullandı.

        SEÇİM KARARININ ARDINDAN SİYASİ PARTİLER ACİL GÖRÜŞTÜ

        RN'ni 28 yaşındaki lideri Jordan Bardella'nın başbakan adayı olacağı söylenirken, Macron'un rakibi Bardella'nın akıl hocası Marine Le Pen'in 2027'de yeniden aday olması bekleniyor.

        Bardella, Le Pen ve Le Pen'in yeğeni aşırı sağcı Reconquête partisinin listesinin başında yer alan Marion Maréchal, olası bir seçim koalisyonunu görüşmek üzere Pazartesi öğleden sonra RN'nin genel merkezinde bir araya geldi. Bardella, Marechal'in "RN'ye karşı yapıcı bir yaklaşıma sahip olduğunu" ve mümkün olduğu kadar büyük bir çoğunluk elde etmeyi umduğunu söyledi.

        Oldukça bölünmüş olan Fransız solunun liderleri LFI, Komünistler, Sosyalistler ve Yeşiller de Macron'un açıklamasının ardından acil görüşmelerde bulundu.

        Analistler, parlamento seçimlerinde aşırı sağın çoğunluk oluşturmasının pek olası olmadığını düşünüyor. Ancak yine de bu kararın bazı riskleri var.

        Fransa Dışişleri Bakanı Stéphane Séjourné, Macron'un seçim çağrısı kararının "kumar hamlesi" olmadığını söyledi.

        Ancak soldaki derin bölünmüşlük ve milyonlarca seçmenin artık Ulusal Birlik Partisi'nin politikalarından korkmaması nedeniyle, aşırı sağa karşı popüler bir yükselişin gerçekleştiği dönemde üç hafta sonra seçime gitmenin çok riskli olduğunu düşünenler de var.

        LE PEN: ÜÇ YIL İÇİNDE BU ÜLKEYİ KURTARMAK İSTİYORUZ

        Ulusal Birlik Partisi, göç karşıtı gündemiyle parlamentonun alt meclisindeki en büyük parlamento muhalefet grubunu konumuna yerleşmiş durumda. Marine Le Pen Pazartesi akşamı sonuçların belli olmaya başlamasıyla yaptığı açıklamada, "Fransızlar bize açık bir mesaj gönderiyor. Biz onlara 'Vay canına, bunu yapacağız' diyoruz ve bunu büyük bir heyecan ve rahatlıkla yapacağız çünkü üç yıl içinde bu ülkeyi kurtarmak istiyoruz" dedi.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Fransa
        #Avrupa Parlamentosu seçimleri
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beş günde 3 ölümün ardından Sivas Valiliği'nden çarpıcı açıklama!
        Beş günde 3 ölümün ardından Sivas Valiliği'nden çarpıcı açıklama!
        Yüksek sıcaklık alarmı! Sıcaklıklar 2 ila 4 derece daha artıyor
        Yüksek sıcaklık alarmı! Sıcaklıklar 2 ila 4 derece daha artıyor
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Şiddet görüntüleri ortaya çıktı, 2 gözaltı
        Şiddet görüntüleri ortaya çıktı, 2 gözaltı
        Mehmet Ayan yazdı: Hocalar dener
        Mehmet Ayan yazdı: Hocalar dener
        Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 9 yaralı
        Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 9 yaralı
        Böyle eğlendi
        Böyle eğlendi
        Mourinho'ya dev transfer bütçesi!
        Mourinho'ya dev transfer bütçesi!
        2023 yılı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk!
        2023 yılı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk!
        Montella'dan hakem kararlarına tepki!
        Montella'dan hakem kararlarına tepki!
        Esenyurt'ta 8 araç ve iş yeri kundaklandı!
        Esenyurt'ta 8 araç ve iş yeri kundaklandı!
        Son dakikada yıkıldık!
        Son dakikada yıkıldık!
        Boşanma aşamasındaki kadın evde ölü bulundu
        Boşanma aşamasındaki kadın evde ölü bulundu
        Huzurevinde şiddet iddialarına Bakanlıktan soruşturma
        Huzurevinde şiddet iddialarına Bakanlıktan soruşturma
        "Türkiye, AB için önemli bir ülke"
        "Türkiye, AB için önemli bir ülke"
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        BMGK'dan ateşkes tasarısına onay
        BMGK'dan ateşkes tasarısına onay
        AP seçimleri istifaları getirdi
        AP seçimleri istifaları getirdi
        Avrupa Parlamentosu’nun 45 yılda değişen yapısı
        Avrupa Parlamentosu’nun 45 yılda değişen yapısı
        Habertürk Anasayfa