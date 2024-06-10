Fransa Cumhurbaşkanı Macron neden erken seçim kararı aldı? Fransa'da neler oluyor?

Avrupa Parlamentosu seçimlerinin aşırı sağın zaferiyle sonuçlanmasıyla Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, erken seçim kararı aldı.

Dün akşam saatlerinde açıklama yapan Macron, herkesi şoke eden bir hareketle 30 gün içinde ülkede erken genel seçime gidileceğini açıkladı. Fransız basınında yer alan haberlerde "Macron büyük kumar oynadı" ifadelerine yer verildi. Peki tam olarak ne oldu ve bundan sonra ne olabilir?

Macron, aşırı sağın açık farkla ilk sırada çıkması üzerine parlamentoyu feshederek erken genel seçim kararı aldı. 2022 seçimlerde yeniden cumhurbaşkanı olarak seçilen Macron'un 2027 seçimlerine anayasal olarak katılma hakkı yok.

Tahminlere göre, Macron'un Avrupa seçimlerindeki liste başı olan Valérie Hayer liderliğindeki liste, yüzde 14,8 ila yüzde 15,2 arasında puan aldı; RN adayı Jordan Bardella, AP seçimlerinden birinci çıktı, yüzde 30'un üzerinde oy aldı.

Avrupa Parlamento seçimlerinde Marine Le Pen'in aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) karşısında ezici bir yenilgiye uğrayan Fransa Cumhurbaşkanı, Pazar akşamı beklenmedik bir şekilde erken genel seçim ilan etti.

MACRON'UN NEDENLERİ NELER?

Macron, kararın "ciddi ve ağır" olduğunu ancak "aşırı sağ partilerin kıtanın her yerinde ilerlediği" gerçeğine teslim olamayacağını söyledi.

Fransa'daki seçmenlere ve "Fransız halkının kendileri ve gelecek nesiller için en iyisini seçme hakkı olduğuna" inandığını söyleyerek bunu "bir güven eylemi" olarak nitelendirdi.

Macron şunları ekledi: "Mesajınızı aldım Oylamayla, parlamenter geleceğimizin seçimini yeniden size vermeye karar verdim. O yüzden bu akşam Ulusal Meclisi feshediyorum.”

Analistler uzun zamandır, Avrupa seçimlerinde RN'nin ağır bir yenilgi yaşayacağını ve bunu hükümetin çökmesi de dahil parlamentoda ciddi zorluklar yaşatacağını tahmin ediyordu.

Ancak Macron'un dünkü hamlesi 'büyük bir kumar' olarak nitelendirildi ve Macron'un partisi daha da fazla kayıp yaşayabileceği, başkanlık döneminin geri kalanını etkili bir şekilde sekteye uğratabileceği ve Marine Le Pen'e daha da güçlenmesine sağlayabileceği ihtimaller arasında.