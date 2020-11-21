Tarihin Arka Odası özel yayınla sevenleriyle buluşacak. Tarihçi Murat Bardakçı moderatörlüğünde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden canlı yayınlanacak program değerli konukları ağırlayacak. Peki 'Tarihin Arka Odası' programı saat kaçta? Konukları kimler olacak? Hangi kanalda? İşte programa dair ayrıntılar...

TARİHİN ARKA ODASI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden canlı yayınla saat 23.30'da, TRT 1'de ekrana gelecek programda, kütüphanedeki "Milli Mücadele Sergisi" ve bu sergi için ilk kez bir araya getirilen çok önemli tarihi belgeler ve birbirinden ilginç savaş hatıraları tanıtılacak.

KONUKLARI KİMLER OLACAK?

Tarihçi-yazar Murat Bardakçı, Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve Prof. Dr. Nurhan Atasoy tarih konuşurken Yaprak Sayar kadife sesiyle ruhunuzu dinlendirecek.

TARİHİ BELGELER İLK KEZ SERGİLENECEK

Programda ayrıca, Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" emrinin el yazısının orijinali, Misak-ı Milli'nin, Lozan Antlaşması'nın, Cumhuriyet'in ilan kararının ve daha birçok önemli belgenin bugüne kadar sergilenmemiş asılları tarih meraklılarının dikkatine sunulacak.

Aynı zamanda 23 Nisan 1920'de meclise çekilen bayrak, Nutuk'un aslı, Milli Mücadele kumandanlarının silahları ve eşyaları, Sütçü İmam'ın tabancası, İstiklal Marşı'nın orijinali, ilk meclise asılan üzerinde ayet yazılı levha ve Cumhuriyet tarihinin siyasi ve askeri hazineleri Türk televizyon tarihinde yine ilk kez TRT 1'de ekrana gelecek.