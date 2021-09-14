Tarihi seyahatin masraflarını karşılayan Isaacman kim? 0:00 / 0:00

SpaceX, insanlı uzay uçuş tarihinde ilk kez içinde astronot olmayan bir roketle 4 yolcu için dünya çevresinde 3 günlük seyahate hazırlanıyor. Tarihi seyahatin masraflarını ise Amerikalı milyarder Jareed Isaacman karşılıyor. 38 yaşında 2.4 milyar dolar servete sahip Isaacman kimdir?

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ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, 60 yıllık insanlı uzay uçuş tarihinde bir ilke hazırlanıyor. İçinde ilk defa astronotların bulunmadığı, 4 turistin bulunduğu roketle dünya çevresinde 3 günlük bir seyahat düzenlenecek. Tarihi uçuşun masraflarını ise 38 yaşındaki Amerikalı milyarder Jareed Isaacman karşılıyor.

Amerikalı iş insanı ve 2.4 milyar dolar servete sahip Isaacman'in bu seyahat için ne kadar ücret ödediği bilinmiyor. Aynı zamanda akrobasi pilotu olan Isaacman, Shift4 Payments ödeme sistemleri şirketinin sahibi.

Çocukluğundan beri uzaya ilgi duyduğunu söyleyen Isaacman, 16 yaşında lise eğitimini yarıda bırakarak Shift4 Payments şirketini kurdu.

ŞİRKETİNİ EVİN BODRUMUNDA KURDU

Daha sonra lise eğitimi tamamlayan Isaacman, Embry-Riddle Havacılık Üniversitesi'nden mezun oldu. Isaacman'in 1999 yılında ailesiyle yaşadığı evin bodrumunda kurduğu Shift4 şirketi, Amerika'da restoran ve otellerin üçte birinin ödemelerini yönetiyor.

Shift4 Payments şirketinin ardından hava kuvvetleri pilotlarına eğitim veren Draken International'ı kurarak büyük bir servete kavuştu. Forbes dergisinin dünya milyarderler listesinde 1362. Sırada yer alıyor.

Evli olan Isaacman, iki kız çocuğu babası.

Esinlenme-4 (Inspiration4) adı verilen profesyonel astronot olmayan 4 kişinin katılımıyla gerçekleşen uzay seyahatine ilişkin Netflix'teki bir belgesele konuşan ABD'li milyarder, "Kesinlikle sıfır risk diye bir şey yok, dünyanın etrafından 28 bin kilometre yol kat edeceğiz. Bu tür ortamlar doğal olarak belli risk içerir." dedi.

"CÖMERTLİK, REFAH VE İLHAM"

Jared Isaacman dışında uzay turuna katılacak kişilerin kapsülde oturacağı üç koltuğa, "cömertlik", "refah" ve "ilham" isimleri verildi.

Pediatri kanserinin yenen 29 yaşındaki Hayley Arceneaux isimli genç kadın, bu gezide protezle uzaya giden ilk yolcu olma unvanına sahip olacak. Jared Isaacman'in büyük mali destek sağladığı Memphis kentindeki St Jude hastanesinde çalışan bu genç kadın, yolculukta "ilham" yazan koltuğa oturacak.

Dragon kapsülünde "cömertlik" yazan koltuğa ise daha önce ABD Hava Kuvvetleri’nde görevli şu anda uzay sanayinde çalışan 42 yaşındaki Chris Sembroski oturacak.

51 yaşındaki yer bilimleri profesörü Sian Proctor ise "refah" yazan koltuğa oturacak. Uzaya gidecek dördüncü Afrika kökenli Amerikalı bu yolcu, 2009 yılında NASA için astronot olmak istemiş ancak bu şansı son anda kaybetmişti.