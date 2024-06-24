Tarihi mühürler, Ankara'da sergilenmeye başlandı

"Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün envanterinde bulunan, tarihin kadim tanığı mühürlerimizi beş yıl süren yoğun bir çalışmayla inceledik, literatürdeki yerlerini belirledik. Tarih boyunca devlet disiplinin ve makam iradesinin bir göstergesi olan, belgelere hukuki kimlik kazandıran 884 parça mührümüzü Ankara Server Efendi Sergi Salonunda sergiliyoruz. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün geçmişten bugüne gelen köklü bir geleneği var. Mühürlerimizin her biri, kendi hikayesiyle, ilgililerini bekliyor."