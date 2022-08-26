Tarihi Çağlar Hangi Olay İle Başlar, Hangi Olay İle Biter?

İlk Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ ve Yakın Çağ’ı başlatıp bitiren olaylar hakkındaki tüm detayları siz kıymetli okuyucularımız için hazırladık. İşte, tarihi çağları başlatan ve bitiren olaylar...
İlk Çağ Hangi Olay İle Başlar?
Para, alfabe ve takvim gibi önemli buluşların yaşanmış olduğu İlk Çağ; tarihi çağların ilkidir. Roma İmparatorluğu, Çin Hanedanlığı, Asya Hun Devleti gibi önemli büyük devletlerin de tarih sahnesine çıktığı bir dönem olan İlk Çağ’da aynı zamanda Musevilik ve Hristiyanlık gibi iki büyük semavi din de ortaya çıkmıştır. Peki, böylesine önemli gelişmelerin yaşandığı İlk Çağ hangi olay ile başlar?
İlk Çağ ya da Antik Çağ; M.Ö. 3200 yılında Sümerler tarafından yazının bulunmasıyla başlamıştır. Aynı zamanda yazılı tarihinde başlangıcı sayılan bu buluş insanlık tarihi için büyük bir devrim olarak kabul edilmektedir.
İlk Çağ Hangi Olay ile Biter?
İlk Çağ hangi olay ile biter? sorusuna iki farklı cevap vermek mümkündür. Bir görüş, İlk Çağ’ı bitiren olayı M.S. 375 yılında gerçekleşen Kavimler Göçü olarak ifade ederken; bir diğer görüş ise Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkıldığı tarih olan M.S. 496 tarihini işaret etmektedir.
Orta Çağ Hangi Olay İle Başlar?
Müslüman dünya için bir aydınlanma çağı, batı içinse bir karanlık dönem olarak adlandırılan Orta Çağ’ın; M.Ö. 375 Kavimler Göçü ya da M.S.476 Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılması ile başladığı kabul edilmektedir. İslamiyet ve Hristiyanlık gibi tek tanrılı dinlerin yayılması sonucunda din savaşlarının yaşandığı, Avrupa’da merkezi krallıklar yerine derebeylik yönetiminin hâkim olduğu Orta Çağ yaklaşık olarak bin yıl sürmüştür.
Orta Çağ Hangi Olay İle Biter?
Tıpkı İlk Çağ’da olduğu gibi Orta Çağ’ı bitiren olay hakkında da iki farklı görüşten bahsedilmektedir. Bunlardan ilki 1453 yılında İstanbul’un fethedilişini Orta Çağ’ın sonu olarak kabul ederken; diğer görüş ise 1492 yılında Amerika’nın keşfedilmesini Orta Çağ’ın sonu olarak görmektedir.
Yeni Çağ Hangi Olay ile Başlar?
Yeni Çağ; Avrupa’da derebeyliklerin yerlerini güçlü merkezi krallıklara bıraktıkları bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerçekleştirilen coğrafi keşiflerle yeni yerler keşfedilmiş ve bulunan yeni ticaret yolları ile batı dünyası zenginleşmeye başlamıştır. Batı dünyası için önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönem olan Yeni Çağ; Osmanlı Devleti içinse gerileme ve dağılma döneminin başlangıcı olarak dikkat çekmektedir. Peki, Yeni Çağ hangi olay ile başlar?
Yeni Çağ’ın başlangıcı; 1453 yılında İstanbul’un fethedilerek Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu’nun sonra ermesi ya da 1492 yılında Amerika kıtasının keşfedilmesi olarak tarihlendirilmektedir.
Yeni Çağ Hangi Olay İle Biter?
Yeni Çağ 1789 yılında gerçekleşen ve dünya ülkelerinin tarihini değiştiren Fransız İhtilali ile sona ermiştir.
Yakın Çağ Hangi Olay ile Başlar?
Yakın Çağ 1789 yılında gerçekleşen Fransız İhtilali ile başlar. Fransız İhtilali sonucu ortaya çıkan milliyetçilik akımının yayılması sonucu çok uluslu imparatorluklar güç kaybederek yıkılmışlar ve yerlerine ulus devletler ortaya çıkmıştır. Eşitlik, adalet ve insan hakları gibi kavramların geliştiği bir çağ olan Yakın Çağ aynı zamanda tarihte ilk kez dünya savaşının yaşandığı bir dönem olarak da dikkat çekmektedir. 1789 senesinde başlayan Yakın Çağ halen daha sürmektedir.
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