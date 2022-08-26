Tarihi Çağlar Hangi Olay İle Başlar, Hangi Olay İle Biter?

İlk Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ ve Yakın Çağ’ı başlatıp bitiren olaylar hakkındaki tüm detayları siz kıymetli okuyucularımız için hazırladık. İşte, tarihi çağları başlatan ve bitiren olaylar...

İlk Çağ Hangi Olay İle Başlar?

Para, alfabe ve takvim gibi önemli buluşların yaşanmış olduğu İlk Çağ; tarihi çağların ilkidir. Roma İmparatorluğu, Çin Hanedanlığı, Asya Hun Devleti gibi önemli büyük devletlerin de tarih sahnesine çıktığı bir dönem olan İlk Çağ’da aynı zamanda Musevilik ve Hristiyanlık gibi iki büyük semavi din de ortaya çıkmıştır. Peki, böylesine önemli gelişmelerin yaşandığı İlk Çağ hangi olay ile başlar?

İlk Çağ ya da Antik Çağ; M.Ö. 3200 yılında Sümerler tarafından yazının bulunmasıyla başlamıştır. Aynı zamanda yazılı tarihinde başlangıcı sayılan bu buluş insanlık tarihi için büyük bir devrim olarak kabul edilmektedir.

İlk Çağ Hangi Olay ile Biter?

İlk Çağ hangi olay ile biter? sorusuna iki farklı cevap vermek mümkündür. Bir görüş, İlk Çağ’ı bitiren olayı M.S. 375 yılında gerçekleşen Kavimler Göçü olarak ifade ederken; bir diğer görüş ise Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkıldığı tarih olan M.S. 496 tarihini işaret etmektedir.