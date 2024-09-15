Tarihe şekil verdiler: İnşaatçılıktan çiftçiliğe dünyanın en eski 8 mesleği nasıl ortaya çıktı?
İnsanlık tarihi boyunca, hayatta kalma ve toplumsal gelişim, bazı temel mesleklerin doğuşuna dayandı. Çiftçilikten inşaatçılığa uzanan bu meslekler, yalnızca bireylerin yaşamını değil, aynı zamanda toplumların şekillenmesini de sağladı. Peki, dünya tarihine yön veren bu en eski meslekler nasıl ortaya çıktı?
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Tarih sahnesinde yer alan ilk meslekler, insanlığın yerleşik hayata geçişinden itibaren hayatın her alanını şekillendirdi. İnşaatçılığın temellerinden tarımın gelişimine kadar, dünyanın en eski 8 mesleği, geçmişin izlerini günümüze taşıyan önemli adımlar olarak karşımıza çıkıyor. İşte detaylar...
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8. İNŞAATÇI
Ortaya çıkışı: 10.000 - 15.000 yıl önce
Menşe Ülke: Antik Mezopotamya (günümüz Irak, Ürdün, Suriye, İsrail, Filistin, Türkiye'nin güneydoğusu ve İran'ın batısı)
İnsanlar 10.000 yıl önce göçebe avcı-toplayıcı yaşam tarzından uzaklaşmaya başladı. Mezopotamya'da tarım geliştikçe, ilk uygarlıklar daha kalıcı yerleşimler kurmaya başladı.
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Bilim insanları atalarımızın bir süre mevsimsel olarak avlanmaya ve yiyecek toplamaya devam ettiklerine ve yıl boyunca konutlarında yaşamadıklarına inanıyor. Evler başlangıçta sakinleri tarafından inşa ediliyordu, ancak insanlar toplumda daha tanımlanmış roller geliştirdikçe uzman inşaatçılar ortaya çıktı.
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7. ÇİFTÇİ
Ortaya çıkışı: yaklaşık 12.000 - 13.000 yıl önce
Menşe Ülke: Antik Mezopotamya (günümüz Irak, Ürdün, Suriye, İsrail, Filistin, Türkiye'nin güneydoğusu ve İran'ın batısı)
İnsanlık tarihinin büyük bir bölümünde insanlar avcı-toplayıcıydı ve sürekli yer değiştiriyorlardı. Atalarımız M.Ö. en az 20.000'den beri yabani tahılları toplayıp yiyorlardı, ancak yaklaşık 12.000 - 13.000 (yaklaşık M.Ö. 11.000) yıl öncesine kadar ekin yetiştirmeye başlamadılar.
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Çavdar, Mezopotamya'daki insanların yetiştirmeye çalıştığı ilk tahıllardan biriydi. MÖ 9.500 civarında, sekiz “kurucu ürün” - emmer buğdayı, siyez buğdayı, kabuklu arpa, bezelye, mercimek, acı fiğ, nohut ve keten - Bereketli Hilal'deki farklı gruplar tarafından yetiştirildi.
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Tarım büyük bir nüfus artışına neden oldu ve insanlığın çiftçilere olan ihtiyacı hiç bitmedi. Çiftçilere duyulan büyük ihtiyaca rağmen, modern çiftçilerin çoğu sadece birkaç nesildir aile mesleği olduğu için bu mesleği yapmaktadır.
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6. MÜZİSYEN
Ortaya çıkışı: yaklaşık 50.000 yıl önce
Menşe Ülke: Almanya'da bulunan en eski enstrümanlar
Bu listedeki tüm meslekler gibi, tarih öncesi müziğin de kökenlerini takip etmek zordur. Bilim insanları insanların 50.000 yıl önceki “kültürel patlama” sırasında müzik yapmaya başladığına inanıyor.
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İlk müzik aleti büyük olasılıkla insan sesi olduğu için müzik muhtemelen daha da eskiye dayanıyor. Var olan en eski enstrümanların yaklaşık 42.000 - 43.000 yıllık olduğunu ve Almanya'dan geldiğini biliyoruz.
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5. SANATÇI
Ortaya çıkışı: 67.000 yıl önce
Kaynak Ülke: En eski mağara resimleri İspanya'da bulundu
Dünyanın bilinen en eski sanatı, İspanya'da bulunan kırmızı bir el şablonundan oluşan bir mağara resmidir. Mağara resminin 67.000 yıldan daha eski olduğu ve bir Neandertal tarafından yapıldığı tahmin edilmektedir.
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Bu, sanatın en eski kanıtı olsa da araştırmacılar, insanların 65.000 yıl önce Afrika'yı terk etmeden önce de sanat yapma becerisine sahip olduğuna inanıyor. Antik sanat çoğunlukla günlük yaşamı tasvir ediyor ve insanları ve çevrelerindeki hayvanları konu alıyordu.
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4. HİKAYE ANLATICISI
Ortaya çıkışı: 200.000 yıldan daha az bir süre önce olduğu tahmin ediliyor
Geldiği Ülke: Afrika'da bir yer
Konuşulan dillerin tarihini izlemenin hiçbir yolu olmadığı için insan dilinin kökenleri tamamen bilinmemektedir. Bilim insanları, proto-dil becerilerini ilk geliştiren hominid türünün hangisi olduğundan bile emin değil. En iyi tahminler, modern insanlar arasında dilin gelişimini 200.000 yıldan daha az bir süre öncesine dayandırmaktadır.
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Sözlü hikaye anlatımı muhtemelen insan dili kadar eskidir. Atalarımız önemli bilgileri bu şekilde aktarmış ve çevrelerindeki dünyayı bu şekilde açıklamışlardır. Sözlü hikaye anlatımı uygulaması, M.Ö. 3100 civarında yazılı dil geliştirildikten sonra bile devam etmiştir.
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3. KUMAŞÇI/TERZİ
Ortaya çıkışı: 100.000 - 500.000 yıl önce
Geldiği Ülke: Afrika'da bir yer
Eski insanların ne zaman giysi giymeye başladığını kimse bilmiyor, ancak antropologlar giysilerin 100.000 - 500.000 yıl önce ortaya çıktığını tahmin ediyor. Atalarımızın ne zaman çıplak dolaşmayı bıraktığını gösteren doğrudan bir kanıt yoktur.
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Bununla birlikte, 2011 yılında bitler üzerine yapılan bir araştırma, ilk insanların en azından 83.000 ve muhtemelen 170.000 yıl kadar önce giysi giydiklerini göstermektedir - giysi bitleri bu zaman zarfında baş bitlerinden evrimleşmiştir.
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En eski dikiş iğneleri 41.000 - 60.000 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. İlk giysiler basit ve faydacıydı ve öncelikle daha soğuk iklimlerde yaşayan hominid türleri tarafından giyiliyordu.
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2. AVCI/KASAP
Ortaya çıkışı: Tartışmalı ancak 1,8 milyon yıl önce olduğu tahmin ediliyor
Menşe Ülke: Tanzanya
Antropologlar tarafından 2012 yılında açıklanan kanıtlara göre, insanlar yaklaşık 2 milyon yıldır avlanıyor ve et yiyor. Son bulgular ortaya çıkmadan önce, insan avcılığına ilişkin en eski kesin kanıtlar sadece yaklaşık 400.000 yıl öncesine aitti.
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Yeni kanıtlar, ilk insanların yalnızca doğal nedenlerle ölen ya da aslanlar, leoparlar ve diğer yırtıcılar tarafından bırakılan hayvanları leş olarak yedikleri yönündeki önceki görüşe meydan okuyor.
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1. ALET YAPIMCISI
Ortaya çıktı: 2,6 milyon yıl önce
Menşe Ülke: Gona, Etiyopya
En eski insan ataları yaklaşık 2,6 milyon yıl önce taş aletler yapmaya başlamıştır; bu da alet yapımcılığının dünyanın en eski mesleği olduğu anlamına gelmektedir.
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En eski taş aletler Oldowan olarak bilinir ve sadece dövmek için kullanılan kaya parçalarını değil, aynı zamanda kuvars, obsidyen veya çakmaktaşından yapılmış keskin pulları da içerir. Bu aletlerin hayvanları kesmek için kullanıldığına inanılmaktadır.
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