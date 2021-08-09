Taraftar Pereira'yı kızdırdı!

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni sezonu öncesi son hazırlık maçında Giresunspor'a konuk oldu. Mücadelenin ilk yarısında ilginç bir olay yaşandı.

Mücadeleyi tribünden takip eden bir taraftar, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Vitor Pereira'ya 'Pereira 4-4-2' diye bağırdı. Bu sesi duyan Portekizli teknik adam, taraftara sinirlendi ve 'Kapat çeneni' diyerek cevap verdi.