Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Tantal Nedir, Nerelerde Kullanılır, Kullanım Alanları, Özellikleri, Periyodik Tablodaki Simgesi, Yeri

        Tantal nedir, nerelerde kullanılır? Tantal kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri

        Cep telefonları başta olmak üzere birçok elektronik cihazda kullanılan kondansatörlerin yapıtaşı olan bu element, Adını Yunan mitolojisindeki Kral Tantalus'tan almaktadır. 1802'de İsveçli kimyacı Anders Ekeberg tarafından keşfedilmiştir. Tantal nedir, nerelerde kullanılır? Tantal kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 17:42 Güncelleme: 20.09.2023 - 17:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tantal nedir, nerelerde kullanılır?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tantalın üretimi ile Kongo’daki iç savaş arasında bir ilişki bulunmaktadır. Bu sebeple de tantalın en önemli cevheri olan koltan, "kanlı koltan" adıyla anılmaktadır. Nadir elementlerden biri olan tantal, en az tepkime veren metallerden biridir. Tantal nedir? Nerelerde kullanılır? Tantal simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

        Tantal Nedir?

        Gümüş ve mavimsi renge sahip olan element, metalik bir görünüme sahiptir. Metal formunun işlenmesi oldukça kolaydır; dayanıklıdır. Çok serttir ve dövülerek şekillendirilebilir. Erime noktası yüksek; korozyona karşı dirençlidir. Isıyı ve elektriği iyi iletir. Kimyasal özellikleri bakımından aynı cevherde bulunan niyobyumla benzerlik taşımaktadır. Yer kabuğunda nadiren saf metal hâlde yer almaktadır; çoğunlukla niyobyum ile birlikte oluşturduğu cevherlerde bulunur.

        REKLAM

        Tantal Nerelerde Kullanılır?

        Metal formunun erime noktasının yüksek olması pek çok ürün için tercih edilme sebebidir. Metal alaşımlarda oldukça etkili bir madde olarak karşımıza çıkmaktadır. Alaşımlara korozyon direnci kazandırır. Bu alaşımlar ise özellikle türbin kanatlarında kullanılmaktadır. Vakum fırınları parçaları, elektronik kondansatörler, kimya fabrikalarının metalik donanımları ve nükleer reaktörler elementin kullanıldığı alanlardan birkaçıdır. Cep telefonları, bilgisayarlar, CD ve DVD oynatıcılar, oyun sistemleri ve otomotiv elektronikleri gibi ürünlerin parçalarında kullanılmaktadır.

        En önemli kullanım alanını “enerji depolayıcı” ve “kapasitör” olarak da bilinen kondansatörler oluşturmaktadır. Kondansatörlere yalıtkanlık hassasiyeti verir. Vücut sıvılarına karşı dirençli ve biyolojik olarak uyumlu olduğu için metal implantların ve cerrahi aletlerin bir parçası olarak kullanılmaktadır. Ayrıca stent ve yapay kemik üretiminde de elementten yararlanılmaktadır.

        REKLAM

        Tantal Simgesi

        Element, “Ta” simgesiyle ifade edilmektedir. Doğada nadir bulunan elementler arasında yer almaktadır. Yerkabuğunda en bol bulunan 50. elementtir. Tantalın en önemli minerali kolumbittir. Koltan adı verilen bu mineral niyobyumla birlikte yer almaktadır. Tantal içeren mineral özütleri “tantalit” olarak adlandırılmaktadır.

        Tantal Sembolü

        Element periyodik tabloda “Ta” sembolüyle temsil edilmektedir. Doğal tantal, iki izotopun karışımından oluşur. Bu izotoplardan Ta-180, çok az bulunur ve kararsızdır. Bilinen 16 izotopu daha bulunmaktadır.

        Tantal Periyodik Tablodaki Yeri

        Periyodik tablonun 6. periyodunun 5. grubunda yer alan bir elementin atom numarası 73'tür. Teneffüs edildiğinde, yutulduğunda ya da cilt tarafından emildiğinde zararlı olabilmektedir. Özellikle göz ve cilt tahrişine sebebiyet verip üst solunum yolunu tahriş edebilir.

        REKLAM

        Tantal Kullanım Alanları

        • Uçak ve roket parçaları
        • Cerrahi protezler
        • Ameliyat aletleri
        • Kamera mercekleri
        • Bobinler
        • Borular
        • Valflar
        • Laboratuvar aletleri
        • Redresörler
        • Elektronik tüplerin yapı elemanları
        • Dolmakalem uçları
        • Jet motorları
        • Kalp pilleri
        • Filamanlar

        Tantal Özellikleri

        • Erime noktası 3017 derece, kaynama noktası 5455 derecedir.
        • Cep telefonları gibi elektronik aletlerin küçük olmasının bir nedeni de kondansatörlerin tantal sayesinde küçük boyutlarda üretilebilmesidir.
        • Ana madencilik ülkeleri; Kongo, Portekiz, Brezilya, Avusturya, Madagaskar, Namibya, Tayland, Nijerya, Mozambik ve Kanada'dır.
        • Başka metallerle oluşturduğu alaşımlar oldukça dayanıklı bir yapıdadır. Havacılıkta jet motorlarındaki türbin kanatçıklarının üretiminde tercih edilmektedir.
        • Üretimin büyük kısmı Avustralya’da gerçekleşmektedir.
        • Ülkemizde Uludağ’daki tungsten cevher yataklarındaki kolombit cevherlerinde tantal keşfedilmiş olmasına karşılık üretimi yapılmamaktadır.
        • Yıllık üretimi 2,5 milyon ton civarındadır. Bu miktarın büyük çoğunluğu elektronik cihazlarda kullanılır.
        • Fiyatı yaklaşık 130 bin dolar kadardır.
        Tulyum nedir, nerelerde kullanılır?
        Tulyum nedir, nerelerde kullanılır?
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Sünger fabrikasındaki yangında can kaybı 3'e çıktı
        Sünger fabrikasındaki yangında can kaybı 3'e çıktı
        Kuntz'la yollar ayrıldı!
        Kuntz'la yollar ayrıldı!
        Artvin'de kuduz vakası! 3 köy karantinada
        Artvin'de kuduz vakası! 3 köy karantinada
        Tam 267 adet! Peynir bidonundan servet çıktı!
        Tam 267 adet! Peynir bidonundan servet çıktı!
        Aslan sahne alıyor
        Aslan sahne alıyor
        Günah çıkardı
        Günah çıkardı
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        İstanbul için kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        İstanbul için kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        2 aylık Buğlem, balkondan düşüp ölmüştü! Annesi tutuklandı!
        2 aylık Buğlem, balkondan düşüp ölmüştü! Annesi tutuklandı!
        Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi yakalanıyor!
        Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi yakalanıyor!
        Zihinsel engelliydi! Hurda topluyordu! 2 ay önce öldürüldü! Sır perdesi aralandı!
        Zihinsel engelliydi! Hurda topluyordu! 2 ay önce öldürüldü! Sır perdesi aralandı!
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Torunu ortaya çıkardı! Cinayete zamanaşımı
        Torunu ortaya çıkardı! Cinayete zamanaşımı
        Libya’da 5 günün ardından...
        Libya’da 5 günün ardından...
        Ortalığı birbirine kattılar
        Ortalığı birbirine kattılar
        Yağma yok!
        Yağma yok!
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Habertürk Anasayfa