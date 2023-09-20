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Tantalın üretimi ile Kongo’daki iç savaş arasında bir ilişki bulunmaktadır. Bu sebeple de tantalın en önemli cevheri olan koltan, "kanlı koltan" adıyla anılmaktadır. Nadir elementlerden biri olan tantal, en az tepkime veren metallerden biridir. Tantal nedir? Nerelerde kullanılır? Tantal simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Tantal Nedir?

Gümüş ve mavimsi renge sahip olan element, metalik bir görünüme sahiptir. Metal formunun işlenmesi oldukça kolaydır; dayanıklıdır. Çok serttir ve dövülerek şekillendirilebilir. Erime noktası yüksek; korozyona karşı dirençlidir. Isıyı ve elektriği iyi iletir. Kimyasal özellikleri bakımından aynı cevherde bulunan niyobyumla benzerlik taşımaktadır. Yer kabuğunda nadiren saf metal hâlde yer almaktadır; çoğunlukla niyobyum ile birlikte oluşturduğu cevherlerde bulunur.

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Tantal Nerelerde Kullanılır?

Metal formunun erime noktasının yüksek olması pek çok ürün için tercih edilme sebebidir. Metal alaşımlarda oldukça etkili bir madde olarak karşımıza çıkmaktadır. Alaşımlara korozyon direnci kazandırır. Bu alaşımlar ise özellikle türbin kanatlarında kullanılmaktadır. Vakum fırınları parçaları, elektronik kondansatörler, kimya fabrikalarının metalik donanımları ve nükleer reaktörler elementin kullanıldığı alanlardan birkaçıdır. Cep telefonları, bilgisayarlar, CD ve DVD oynatıcılar, oyun sistemleri ve otomotiv elektronikleri gibi ürünlerin parçalarında kullanılmaktadır.

En önemli kullanım alanını “enerji depolayıcı” ve “kapasitör” olarak da bilinen kondansatörler oluşturmaktadır. Kondansatörlere yalıtkanlık hassasiyeti verir. Vücut sıvılarına karşı dirençli ve biyolojik olarak uyumlu olduğu için metal implantların ve cerrahi aletlerin bir parçası olarak kullanılmaktadır. Ayrıca stent ve yapay kemik üretiminde de elementten yararlanılmaktadır.

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Tantal Simgesi

Element, “Ta” simgesiyle ifade edilmektedir. Doğada nadir bulunan elementler arasında yer almaktadır. Yerkabuğunda en bol bulunan 50. elementtir. Tantalın en önemli minerali kolumbittir. Koltan adı verilen bu mineral niyobyumla birlikte yer almaktadır. Tantal içeren mineral özütleri “tantalit” olarak adlandırılmaktadır.

Tantal Sembolü

Element periyodik tabloda “Ta” sembolüyle temsil edilmektedir. Doğal tantal, iki izotopun karışımından oluşur. Bu izotoplardan Ta-180, çok az bulunur ve kararsızdır. Bilinen 16 izotopu daha bulunmaktadır.

Tantal Periyodik Tablodaki Yeri

Periyodik tablonun 6. periyodunun 5. grubunda yer alan bir elementin atom numarası 73'tür. Teneffüs edildiğinde, yutulduğunda ya da cilt tarafından emildiğinde zararlı olabilmektedir. Özellikle göz ve cilt tahrişine sebebiyet verip üst solunum yolunu tahriş edebilir.

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Tantal Kullanım Alanları

Uçak ve roket parçaları

Cerrahi protezler

Ameliyat aletleri

Kamera mercekleri

Bobinler

Borular

Valflar

Laboratuvar aletleri

Redresörler

Elektronik tüplerin yapı elemanları

Dolmakalem uçları

Jet motorları

Kalp pilleri

Filamanlar

Tantal Özellikleri

Erime noktası 3017 derece, kaynama noktası 5455 derecedir.

Cep telefonları gibi elektronik aletlerin küçük olmasının bir nedeni de kondansatörlerin tantal sayesinde küçük boyutlarda üretilebilmesidir.

Ana madencilik ülkeleri; Kongo, Portekiz, Brezilya, Avusturya, Madagaskar, Namibya, Tayland, Nijerya, Mozambik ve Kanada'dır.

Başka metallerle oluşturduğu alaşımlar oldukça dayanıklı bir yapıdadır. Havacılıkta jet motorlarındaki türbin kanatçıklarının üretiminde tercih edilmektedir.

Üretimin büyük kısmı Avustralya’da gerçekleşmektedir.

Ülkemizde Uludağ’daki tungsten cevher yataklarındaki kolombit cevherlerinde tantal keşfedilmiş olmasına karşılık üretimi yapılmamaktadır.

Yıllık üretimi 2,5 milyon ton civarındadır. Bu miktarın büyük çoğunluğu elektronik cihazlarda kullanılır.

Fiyatı yaklaşık 130 bin dolar kadardır.

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