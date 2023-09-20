Tulyum nedir, nerelerde kullanılır? Tulyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri
Medikal lazer uygulamalarının bir bileşeni olarak karşımıza çıkan element, en nadir bulunan lantanitler arasında ikinci sırada yer almaktadır. Element adının İskandinavya'nın eski adı olan Thule'den almaktadır. Tulyum nedir, nerelerde kullanılır? Tulyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.
1879 yılında Per Teodor Cleve tarafından büyük oranda itriyum içeren bir örnekten ayrıştırılan elementin saf formu ancak 1911 yılında elde edilmiştir. ABD’li kimyager Theodore William Richards, materyalin homojen olduğunu belirlemek için 15 bin kez tekrarlanan saflaştırma uygulaması gerçekleştirmiştir. Tulyum nedir? Nerelerde kullanılır? Tulyum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.
Tulyum Nedir?
Gümüş gri renginde, parlak bir metal olan element sünek yapıda ve bıçakla kesilebilecek kadar yumuşaktır. İşlenebilir, dövülebilir ve ince tabakalara çekilebilir. Elektropozitifliği yüksektir. Havada nispeten kararlı halde bulunmaktadır. Kısacası oksijen veya diğer maddelerle kolayca reaksiyona girmez. Su ile yavaşça, asitlerle ise hızlı bir şekilde reaksiyona girmektedir. Su ile reaksiyonunda hidrojen ve hidroksit gazı açığa çıkmaktadır. Saf metal tulyum, havaya oldukça dayanıklı bir yapıya sahiptir. Tüm halojenlerle oda sıcaklığında yavaş, 200 derecenin üzerinde hızla reaksiyona girebilmektedir.
Tulyum Nerelerde Kullanılır?
Pahalı bir metal olduğundan dolayı elementin uygulama alanları da sınırlıdır. Ticari bakımdan önemli bir bileşiği bulunmamaktadır. Diğer nadir toprak elementleri ile alaşımlarda kullanılabilir. Mikrodalga cihazlardaki seramik manyetik madde olarak kullanılan ferritlerin yapımında doğal tulyumdan yararlanılmaktadır. Eski minyatür sanat eserlerinin üzerindeki yazı ya da sembollerin incelenmesinde kullanılan küçük röntgen cihazlarda element yer almaktadır. İtriyum takviyesi ile bazı alüminyum garnet ve lazer uygulamalarında kullanılabilmektedir. Cerrahi lazerlerde kullanılabilmektedir. Tulyum lazer, medikal leke lazeri olarak da bilinmektedir.
Tulyum Simgesi
Elementin simgesi “Tm” harfleriyle ifade edilmektedir. Lantanitler arasında prometyumdan sonra en nadir ikinci element olarak karşımıza çıkan element, saf olarak bulunmamaktadır. Genellikle nadir toprak elementleri minerallerinde bulunur. Başlıca mineralleri monazit, gadolinit, öksenit, ksenotim ve bastnasittir.
Tulyum Sembolü
Tulyum “Tm” sembolüyle periyodik tabloda temsil edilmektedir. Doğada 1 adet kararlı izotoptan oluşur. Bu izotop, Tm-169’dur.
Tulyum Periyodik Tablodaki Yeri
Periyodik tablonun 6. periyodunun lantanitler grubunda yer alan 13. elementi olarak karşımıza çıkan tulyumun atom numarası 69'dur. Thulium'un bilinen bir biyolojik rolü yoktur. Toksik değildir. Ancak çözünür tulyum tuzları, büyük miktarlarda alındığında toksik olarak kabul edilmektedir. Bitkiler ve hayvanlar için çevresel bir tehdit oluşturmamaktadır.
Tulyum Kullanım Alanları
Tulyum Özellikleri