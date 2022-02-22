Rusya Ukrayna krizinde son durum tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yakından takip ediliyor. Kriz geçtiğimiz akşam Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamaları sonrası zirveye ulaştı. Öte yandan Rus tanklarının Ukrayna topraklarına girdiği haberi ve Rusya'da iki Ukrayna askerinin öldürüldüğü bilgisinin verilmesi sonrası "Olası Ukrayna Rusya savaşı başlıyor mu?" sorusunu akıllara getirdi. Peki, Rusya Ukrayna son durum nedir, savaş başladı mı? İşte detaylar...