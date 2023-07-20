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        Haberler Müzik Tan Taşçı, Ege'de dinleyicileriyle buluştu - Magazin haberleri

        Tan Taşçı, Ege'de dinleyicileriyle buluştu

        Tan Taşçı, 'Tan Taşçı ve Başkanlar Korosu' konser serisiyle İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu, dün gece ise Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro Sahnesi'ndeydi

        Habertürk
        Giriş: 20.07.2023 - 10:07
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        Ege'de dinleyicileriyle buluştu
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        Tan Taşçı, her iki konserinde de 2,5 saatlik performanslara imza attı. Taşçı, mayıs ayından bu yana sadece konserlerinde söylediği yeni şarkısı 'Herhalde'ye gösterdikleri ilgi için dinleyicilerine teşekkür etti.

        Ünlü şarkıcının hayranlarının Tan Taşçı'nın şarkı sözlerinden hazırladıkları pankartlar da gecede ilgi çekti.

        Tan Taşçı, turnesine devam ederken, istek üzerine 30-31 Temmuz ve 3-4 Ağustos'ta İstanbul Harbiye Açık Hava Tiyatrosu konserlerinde dinleyicileriyle buluşacak.

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