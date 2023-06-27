HABERTURK.COM

Tan Taşçı, 'Tan Taşçı ve Başkanlar Korosu' turnesi kapsamında İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'ndeydi.

Klasiklerinin yanı sıra farklı projeler için yaptığı coverlardan oluşan repertuarını 25 kişilik koroyla sahneye taşıyan Tan Taşçı, 2.5 saatlik bir performansa imza attı.

Tan Taşçı, Mayıs'tan beri sadece konserlerinde söylediği yeni şarkısı 'Herhalde'nin de temmuzda dijital platformlarda yayınlanacağı müjdesini sahneden verdi.

"BEN HER YERDE EVLENEBİLİRİM ARTIK"

İsviçre'den konser için gelen bir çiftin, evlilik kararı aldıklarını Tan Taşçı'ya duyurmaları üzerine, çifte mutluluklar dileyen şarkıcı, "Ben artık her yerde evlenebilirim" diyerek seyircilerini güldürdü.

'Tan Taşçı ve Başkanlar Korosu', 30 - 31 Temmuz, 03 - 04 Ağustos, 19 - 21 - 23 Eylül tarihlerinde tekrar Harbiye sahnesinde dinleyicileriyle bir araya gelecek.

ÖNERİLEN VİDEO