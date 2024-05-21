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        Haberler Magazin Tamer Levent: Türkler Almanya’ya artık kültürel zenginlikleriyle de geliyor

        Tamer Levent: Türkler Almanya'ya artık kültürel zenginlikleriyle de geliyor

        11. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali"nin onursal başkanı Tamer Levent; "Türkiye'den çok kaliteli, profesyonel tiyatrolar geliyor buraya. Bu, tiyatroların Türkiye'deki sosyal, psikolojik yapıyı anlatan oyunlarıyla Alman halkının tanışması demek. Bir kültürel zenginlik geliyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 11:59 Güncelleme: 21.05.2024 - 11:59
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        • 1

          11. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nin onursal başkanı, oyuncu Tamer Levent, 11 yıl önce Tiyatro Frankfurt’un bir oyunu için geldiği Almanya'da festivalin ilk adımını attıklarını belirterek; "Ben, her zaman yaptığımız işlerin bir kültür olduğunu düşünürüm ve bu kültürün başka kültürlerle de buluşması gerektiğini savunurum. Bunun için de yapılan etkinliklerin büyütülmesini isterim. 11 yıl önce Tiyatro Frankfurt’un da böyle bir düşüncesi vardı. Burada bir festival kurulmasının çok iyi olacağını düşünüyordum. O zamanki sevgili başkonsolosumuzla uzun uzun konuştuk bunu. Onun, Böyle bir festival olursa başarılı olur mu, sürdürülebilir mi? gibi endişeleri vardı. Bu konularda tecrübeli olduğum ve buradaki ekibe de güvendiğim için, bizim desteğimizin de olacağını ona anlattıktan sonra ikna oldu ve bu festival başladı" diye konuştu.

        • 2

          "TÜRKLER BU DEFA TİYATROLARIYLA GELİYOR"

          Başarılı sanatçı, uluslararası ilişkilerde de çok çalıştığını belirterek şu bilgileri verdi: Yurt dışında başka festivallerde de yer aldım. Kiminin yönetim kurulunda bulundum. Festivalin 11 yıllık seyirci istatistiğine baktığımızda yüzde 20 oranında Almanlar seyretmiş. Bu daha çok artmalı bence... Kültürel çeşitliliğe rağmen kültürel benzerlik arayışı bu... Hem olumlu hem de olumsuz yönleriyle tartışıyoruz ama küreselleşmenin gerek kendisini gerekse de alternatifini savunan kültürel bir bakış açısı henüz ortaya çıkmadı.

        • 3

          Tamer Levent, festivalin sürekli geliştiğinin altını çizerek, bundan sonraki süreçte, yıl boyunca festivalle ilgili yan etkinlikler yapılması gerektiğini söyledi.

        • 4

          Festivalin, 11'inci yılını tamamlamasının çok önemli bulduğunu sözlerine ekleyen sanatçı; "Almanya bu festivalin farkına vardı. Benim soru işaretim Acaba Türkiye farkına vardı mı? Yıllar önce bir Alman gazetesi 'Türkler geliyor' diye manşet atmıştı. Türklerin tiyatro aracılığıyla kültürlerini anlatması bu. 2. Dünya Savaşı sonrası Almanya’nın kalkınmaya başlamasında Türkiye’den işçilerin buraya gelmesi ve katkılarını biliyoruz ama 'Türkler geliyor'un altında şu var; 'Türkler ata binmiş, ellerinde kılıçlarıyla geliyor' anlamında değil. Bu defa tiyatrolarıyla geliyor. Türkiye’den çok kaliteli, profesyonel tiyatrolar geliyor buraya. Bu, tiyatroların Türkiye’deki sosyal, psikolojik yapıyı anlatan oyunlarıyla Alman halkının tanışması demek. Bir kültürel zenginlik geliyor" ifadelerini kullandı.

        • 5

          Festivalde yer alan Devlet Tiyatroları'nın 'Fareler ve İnsanlar' oyununun dekor kostümlerini taşıyan TIR'ın Alman gümrüğünde saatlerce bekletilip, didik didik aranması sonucu yaşanan gecikme nedeniyle oyunun geç başlamasına da değinen Tamer Levent; "Bu sefer de oldu, geçmiş yıllarda da olmuştu. Türkiye’den gelen ve dekoru oldukça yüklü olan iyi bir oyunun transferinde zorluk çıktı. Bunların aşılması için kültürel anlamda bazı tedbirler alınması gerekiyor. Mesela gümrükte bekletildi bu sefer. Süreçlerin hem Alman hem Türk hükümeti tarafından karşılıklı paslaşılarak sürdürülmesi lazım" değerlendirmesinde bulundu.

        • 6

          Tamer Levent, festivalle ilgili gelişmelerin medyada yer almasının önemine işaret ederek, şu bilgileri verdi: Böyle festivaller yaptığımız zaman Türkiye basınında bunu çok görmüyoruz. Türkiye insanını özendirecek, Türkiye insanına rol model olacak, Türkiye insanını mutlu edecek bir haber değilmiş gibi geliyor bize. Ama müthiş haber oluyor buralarda. Daha geçtiğimiz hafta Ankara ve İstanbul’da Türkiye ve Yunan tiyatroları, Devlet Tiyatrosu'nun da katılımıyla 'Romeo ve Juliet' oynadı. 'Romeo' tarafını Türkler, 'Juliet' kısmını Yunanlılar oynadı, Yunan yönetmen yönetti. Türkiye basınında çok az çıktı ama Yunan basınında gümbürdedi ortalık. Biz acaba bu kültürlerin değerini mi bilmiyoruz? Bunu bilenlerle çalışılırsa bütün bu sistemler yerine oturur. Dünya da, siyaset yapan insanlar, arkadaşlarımız da rahat eder. Hem iktidar hem muhalefet... Orada bir ortak konsensüs de oluşabilir ama bunlara destek olmak şart artık. Frankfurt’ta girdiğimiz müzenin kapısında 21. Yüzyılda Kültür yazıyor. 21'inci yüzyılda kültürü konuşmamız lâzım, özellikle de sanat kültürünü.

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