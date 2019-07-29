PO Marine, tarihinin en büyük yakıt ikmalini Alman bandralı Hamburg Express adlı konteyner gemisine sağladı. Gemiye 5 bin metrik ton (mt) yakıt ikmali yapıldı.

Petrol Ofisi’nin denizcilik yakıtları markası yaklaşık 40 bin gemiye hizmet veren PO Marine, tarihinin en büyük yakıt ikmalini İstanbul’da gerçekleştirdi. Küresel denizyolu lojistik firmalarından Hapag-Lloyd’a ait Alman bandralı Hamburg Express adlı konteyner gemisine 5 bin metrik ton (mt) yakıt ikmali yapıldı.

PO Marine’in, Ambarlı Kumport Limanı’nda 24 Temmuz Çarşamba akşamı başlattığı ikmal, sırasıyla Necati Alpagül, Demre 8 ve Tevfik Kuyumcu barçları ile yaklaşık 20 saatte başarıyla tamamlandı.

Alman bandralı Hamburg Express gemisine yapılan ikmalin PO Marine tarihinin tek seferde yapılan en büyük yakıt ikmali olduğunu da belirten Petrol Ofisi Ticari ve Endüstriyel Satışlar Direktörü Ulvi Kılıç, “5 bin metrik tonluk bu ikmal, Türkiye denizcilik yakıtları pazarında da bir seferde yapılan ikmal miktarı ile kaydedilmiş en önemli rakamlardan biri. İkmal boyutunu örneklemeyle anlatmak gerekirse; Türkiye akaryakıt sektöründe yıllık istasyon satışları toplamını istasyon sayısına böldüğümüzde; gerçekleştirdiğimiz bu yakıt tedariği, 4 istasyonun bir yılda yaptıkları satış miktarlarının toplamına eşit” şeklinde konuştu.

EN BÜYÜK KONTEYNER GEMİLERİNDEN BİRİ

2012 yılı yapımı olan Hamburg Express konteyner gemisi, 142.295 groston ve 13.177 TEU’luk kapasitesi ile öne çıkıyor. Hapag- Lloyd’a ait Alman bandralı Hamburg Express, 366 metre uzunluğu ve 48 metre eni ile dünyanın en büyük konteyner gemileri arasında yer alıyor.

Hamburg Express gemisinin sahibi ve işletmecisi Hapag-Lloyd, Almanya merkezli ve uluslararası önemli konteyner hat operatörleri arasında yer alıyor. Dünya çapında 398 ofis ve toplam 12.800 çalışanı ile 128 ülkede faaliyetlerini sürdüren Hapag-Lloyd, sahip olduğu 235 modern gemisiyle de, yılda 11.9 milyon adet 20 feet’lik konteyner nakliyesini gerçekleştiriliyor.