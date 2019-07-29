29 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
PO Marine, tarihinin en büyük yakıt ikmalini Alman bandralı Hamburg Express adlı konteyner gemisine sağladı. Gemiye 5 bin metrik ton (mt) yakıt ikmali yapıldı.
Petrol Ofisi’nin denizcilik yakıtları markası yaklaşık 40 bin gemiye hizmet veren PO Marine, tarihinin en büyük yakıt ikmalini İstanbul’da gerçekleştirdi. Küresel denizyolu lojistik firmalarından Hapag-Lloyd’a ait Alman bandralı Hamburg Express adlı konteyner gemisine 5 bin metrik ton (mt) yakıt ikmali yapıldı.
PO Marine’in, Ambarlı Kumport Limanı’nda 24 Temmuz Çarşamba akşamı başlattığı ikmal, sırasıyla Necati Alpagül, Demre 8 ve Tevfik Kuyumcu barçları ile yaklaşık 20 saatte başarıyla tamamlandı.
Alman bandralı Hamburg Express gemisine yapılan ikmalin PO Marine tarihinin tek seferde yapılan en büyük yakıt ikmali olduğunu da belirten Petrol Ofisi Ticari ve Endüstriyel Satışlar Direktörü Ulvi Kılıç, “5 bin metrik tonluk bu ikmal, Türkiye denizcilik yakıtları pazarında da bir seferde yapılan ikmal miktarı ile kaydedilmiş en önemli rakamlardan biri. İkmal boyutunu örneklemeyle anlatmak gerekirse; Türkiye akaryakıt sektöründe yıllık istasyon satışları toplamını istasyon sayısına böldüğümüzde; gerçekleştirdiğimiz bu yakıt tedariği, 4 istasyonun bir yılda yaptıkları satış miktarlarının toplamına eşit” şeklinde konuştu.
EN BÜYÜK KONTEYNER GEMİLERİNDEN BİRİ
2012 yılı yapımı olan Hamburg Express konteyner gemisi, 142.295 groston ve 13.177 TEU’luk kapasitesi ile öne çıkıyor. Hapag- Lloyd’a ait Alman bandralı Hamburg Express, 366 metre uzunluğu ve 48 metre eni ile dünyanın en büyük konteyner gemileri arasında yer alıyor.
Hamburg Express gemisinin sahibi ve işletmecisi Hapag-Lloyd, Almanya merkezli ve uluslararası önemli konteyner hat operatörleri arasında yer alıyor. Dünya çapında 398 ofis ve toplam 12.800 çalışanı ile 128 ülkede faaliyetlerini sürdüren Hapag-Lloyd, sahip olduğu 235 modern gemisiyle de, yılda 11.9 milyon adet 20 feet’lik konteyner nakliyesini gerçekleştiriliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!