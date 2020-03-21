21 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de tüm ligler ertelenirken Beşiktaşlı taraftarları da Anderson Talisca heyecanı sardı. Siyah-beyazlı takıma dönmek istediği yönünde söylentiler yeniden alevlenen Brezilyalı yıldızdan flaş bir hareket geldi. Instagram'da kendisine "Come to Beşiktaş" çağrısı yapılan bir gönderirin altına yorum yapan Talisca, menajeri Carlos Leite'yi etiketleyip "Düşünen emoji" koydu. Bu hareket siyah-beyazlı taraftarları oldukça heyecanladırırken, Talisca'nın yorumuna binlerce kişi "Come to Beşiktaş" çağrısını yineledi.
"YAKINDA DÖNECEĞİM" YAZMIŞTI
Talisca, Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Galatasaray derbisinin ardından Beşiktaş'ın Instagram'dan yaptığı paylaşıma "Yakında döneceğim" yazarak fitili ateşlemişti.
ÜCRETİNDE İNDİRİME GİDEBİLECEĞİ KONUŞULUYOR
Önceki gün, Talisca'nın Beşiktaş'a dönmek içi fedakarlıkta bulunmaya hazır olduğu yönündeki ifadeleri basına yansırken yıldız oyuncunun "Önemli olan huzurlu ve mutlu yaşamak. Beşiktaş benim evim. Yeniden Beşiktaş'ta oynamak için gerekeni yapmaya hazırım" dediği belirtilmişti.
UNUTULMAZLAR ARASINDA
Beşiktaş'da 2016-2018 yılları arasında forma giyen Talisca, 80 maçta 37 gol ve 14 asistlik katkı vermişti. 1 şampiyonluk yaşayan yıldız futbolcu ile Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynarken ertesi sezon da Şampiyonlar Ligi'nde tarhinde ilk kez gruplardan çıkmıştı.
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