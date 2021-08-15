Afganistan diplomasisi!

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Afganistan'daki durumla ilgili fikir alışverişinde bulundukları bildirildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki ülke lideri görüşmede, Rusya ile Özbekistan arasındaki stratejik ortalık ve müttefiklik ilişkilerinin daha da geliştirilmesi, çok yönlü işbirliğinin geliştirilmesi meselelerini ele aldı.

Afganistan'da meydana gelen durumla ilgili fikir alışverişinde bulan liderler, bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik iki ülkenin ilgili kurumları arasındaki yakın ilişki ve işbirliğinin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Afganistan'ın Özbekistan ile sınırındaki Mezar-ı Şerif'in Taliban tarafından ele geçirilmesinin ardından, Afgan sınır koruma birliklerinde görevli toplam 84 asker dün gece sınırı ihlal ederek Özbekistan'a geçmiş ve bazı basın organları eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Raşid Dostum'un da Özbekistan'a geçtiğini ileri sürmüştü.

PUTİN BMGK'NIN ACİL TOPLANMASI İÇİN ÇALIŞIYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan'daki duruma ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) acil toplanması için çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Kabulov, Rus Ria haber ajansına Afganistan meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Afganistan'daki duruma ilişkin BMGK'nin acil toplanacağını belirten Kabulov, "Bu konuda çalışıyoruz. Meslektaşlarımız bununla yakından ilgileniyor ancak bu, artık durumu değiştirmez, şimdi toplantı yapmak yerine önceden düşünmek gerekirdi." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Kabil Büyükelçiliğinin Afganistan'dan tahliye edilmeyeceğini aktaran Kabulov, Taliban'ın, ülkedeki diplomatik misyonlarının güvenliğini garanti ettiğini kaydetti.

ZAHAROVA: AFGANİSTAN'DAKİ DURUM ABD'NİN ÜLKE ÜZERİNDE YAPTIĞI DENEYİN SONUCU

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Afganistan'daki durumun, ABD'nin ülke üzerinde yaptığı deneyin sonucu olduğunu belirtti.

Zaharova, sosyal medya hesabından Afganistan meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkede oluşan durumun "şaşırtıcı" ve "gerçek" olduğunu kaydeden Zaharova, ABD'nin Afganistan üzerinde deney yaptığını ifade etti.

Zaharova, "Afganistan'da ABD'nin düşünce sürecinin sonucu olan iki gücün yüzleşmesi devam ediyor. Dünya, Washington'un tarihi deneyinin sonucunu dehşetle izliyor." değerlendirmesinde bulundu.

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI RAAB, PAKİSTANLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Afganistan'ın geleceğiyle ilgili derin endişelerini, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile paylaştığını bildirdi.

Raab, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Afganistan'ın geleceğiyle ilgili derin endişelerimi Dışişleri Bakanı Kureyşi ile paylaştım. Uluslararası toplumun, Taliban'a şiddetin sona ermesi ve insan haklarının korunması gerektiğini söyleme konusunda birleşmesi kritik önem taşıyor." ifadeleri kullandı.

Şah Mahmud Kureyşi ile telefonda görüştüğü belirtilen İngiliz Bakan, iktidardaki Muhafazakar Parti Milletvekili Tom Tugendhat ve muhalefet partisi milletvekilleri tarafından Afganistan'daki durumla ilgili herhangi bir açıklama yapmamakla eleştirilmişti.

BM'DEN TALİBAN'A ÇAĞRI

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'da sivillerin ve BM ile diğer yardım kuruluşları çalışanlarının güvenliğinin sağlanması için Taliban'a çağrıda bulundu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Afganistan'daki son duruma ilişkin AA muhabirinin sorularını cevapladı.

"BM durumu yakından izlemeye ve değerlendirmeye devam ediyor." diyen Laerke, ülke genelinde görev yapan çok sayıda BM çalışanının tahliyesine ilişkin ise bilgi vermedi.

Laerke, BM çalışanlarının güvenliğinden endişe edip etmediklerine ilişkin "Güvenlik konusunda, BM ve BM dışı insani yardım çalışanları da dahil sivilleri korumak için Taliban ve çatışan tüm tarafların uluslararası yasalara göre yükümlülükleri olduğunu hatırlatıyoruz." ifadesini kullandı.

PAKİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI: ZAMANI GELDİĞİNDE TALİBAN HÜKÜMETİNİ TANIYACAĞIZ

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, "Zamanı geldiğinde uluslararası mutabakat, saha gerçekleri ve Pakistan'ın ulusal çıkarları doğrultusunda Taliban hükümetini tanıyacağız." dedi.

Yerel basındaki haberlere göre, başkent İslamabad'da basın açıklaması yapan Kureyşi, Afganistan'da favorilerinin olmadığını ve komşuyla iyi ilişkiler istediklerini söyledi.

Kureyşi, Afganistan'daki sorunun çözümünün askeri olmaması, tüm problemlerin diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Afganistan'daki durumun hızlı şekilde değiştiğini dile getiren Kureyşi, Afganistan meselesini yakında Çin, İran, Özbekistan, Türkmenistan ve Hindistan gibi komşu ülkelerle görüşeceklerini bildirdi.

Kureyşi, Pakistan'ın Afganistan'da daima kolaylaştırıcı rol oynadığını ve buna devam edeceğini belirterek, Pakistan'ın Kabil Büyükelçiliğinin normal şekilde çalıştığını söyledi.