'Talep olursa, Togg kiralanabilir'

Otomotiv sektörü, 2022'de en çok gündeme gelen sektörlerden biri oldu. Çip, lojistik, hammadde gibi birçok krizle boğuşan sektör, yeni yıla Ocak ayında yapılan ÖTV güncellemesi ile başladı. Sektör, Şubat ayında ise BDDK'nın taşıt kredilerindeki vade ve tutarlara getirdiği sınırlama ile karşı karşıya kaldı.
Bu gelişmelere uyum sağlamaya çalışan sektör, Rusya'nın Mart ayında başlayan Ukrayna işgalinin ardından hammadde ve tedarik gibi yeni krizler ile karşı karşıya kaldı.
Yaz aylarında elektrikli otomobillere uygulanan ÖTV oranlarında değişikliğe gidilmesi sektördeki havayı iyice ısıtırken, yaz sonunda ise bu sefer ikinci el araçlara yönelik bir düzenleme yapıldı. Böylece, ikinci el araç ticareti yapan kurumlara, bayiden alınan sıfır kilometre araçların 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden ikinci el olarak satılamaması yönünde bir kısıtlama getirildi.
Kasım ayında ise, otomobillere uygulanan ÖTV'de yeniden bir güncelleme yapıldı. Matrah artırımının yapıldığı bu güncelleme ile, birçok otomobilin ÖTV oranı yüzde 80'nin altına düştü. Düzenleme öncesinde ise, sadece 2 model yüzde 80 ÖTV diliminin altında kalmıştı.
Fakat, sektördeki beklentilerin altında kalan bu düzenlemenin üzerinden çok geçmeden, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) ÖTV'yi sıfırlama önerisinde bulunması sektörde yeni bir tartışmanı fitilini ateşledi.
2022'de baş döndürücü hızla gerçekleşen gelişmelere uyum sağlamaya çalışan sektörde, bugünlerde ise 2023 yılı planları yapılmaya başlandı.
'TALEP VAR, ARAÇ YOK'
Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, kiralama sektörü açısından 2022'yi değerlendirirken, 2023 için ise öngörülerini paylaştı.
Otomotiv pazarında arz talep dengesinin bozulmasının, 2022 yılının ilk dokuz ayında araç kiralama sektörünü etkilediğini kaydeden Ekici, "Hem kısa hem de uzun dönemli araç kiralamadaki talebe rağmen tedarikte yaşanan aksaklıklar araç kiralama şirketlerinin ihtiyaç duyduğu araçlara erişimini zorlaştırdı" dedi.
Kiralama sektörünün, büyüme potansiyeli olmasına rağmen, arzu edilen araç filosu büyüklüğüne ulaşamadığına değinen Ekici, "Tüm bu gelişmelere karşın, sektör, yılın ilk dokuz ayında 22 milyar 100 milyon TL’lik yeni araç yatırımı yaparak 44 bin 500 adet aracı filosuna kattı. Araç bulunurluğu ve finansman olanaklarına bağlı olarak sektörümüzün 2022 yılını 2021 yılına göre bir miktar büyüme ile kapatacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.
Ekici, günlük kiralama tarafında ise gelişmelerin daha olumlu olduğundan bahsederek, "Günlük araç kiralamada 2022 yılını 2021 yılına göre yüzde 15-20 seviyelerinde bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz. Seyrin benzer şekilde devam etmesi durumunda 2023 yılında yüzde 10-15 oranında bir büyüme beklentimiz bulunuyor" diye konuştu.
'ARTAN MALİYETLER, DÜŞÜK DONANIMLI ARACA YÖNELTTİ'
Dengeli bir ekonomi olduğu sürece hem operasyonel araç kiralama hem de kısa dönem araç kiralama sektörünün büyümeye devam edeceğini de kaydeden Ekici, "Kiralama, ülkemizde olduğu gibi dünyada da büyüyor. Türkiye’de bin kişi başına düşen otomobil sayısı, şirketlerin araç parkı büyüklüğü ve bu parklardaki kiralama yöntemiyle edinilmiş araç sayısı da dikkate alındığında, sektörümüzün ilerleyecek çok yolu olduğunu düşünüyorum" dedi.
TOKKDER Başkanı İnan Ekici, gelişmelerin sektör temsilcilerini müşterilerini araçsız bırakmamak adına yeni çözümler üretmeye ittiğini de aktararak, "Yeri geldiğinde müşterilerinin araç kiralama kontratlarının süresini uzatıyor ya da ikinci el araçlar kiralıyorlar. Artan araç maliyetleri sebebi ile sektör müşterileri de bu dönemde araç politikalarında değişiklik yaparak daha ekonomik, daha düşük donanım seviyesine sahip araçlara yöneliyorlar" bilgilerini paylaştı.
'TOGG FİLOLARDA YER ALABİLİR'
Ekici, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda seri üretim aşamasına geçen ve 2023'te yollara çıkacak Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil markası Togg hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Filolarda yerli otomobilin görülebileceğinin sinyalini veren İnan Ekici, "Ülkemizde elektrikli otomobillerin kullanımının yaygınlaşmasında Togg’un önemli bir rolü olacağı yadsınamaz bir gerçek. Bu nedenle araç kiralama sektörünün Togg’a, müşterilerinin talepleri doğrultusunda filosunda mutlaka yer vereceğini düşünüyorum" dedi.
Bu noktada, Şubat ayında ön siparişe açılacak, Mart ayında ise tüketici ile buluşacak Togg'un elektrikli C-SUV modelinin, ilk yıl 20 bin adet üretileceğini belirtelim.
Bu rakamın ne kadarının bireysel müşteriye, ne kadarının filolara satılacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.