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        Haberler Gündem 3. Sayfa Taksim'de sahte dolar dağıtmışlardı! "Pes" dedirten savunma! - Güncel haberler

        Taksim'de sahte dolar dağıtmışlardı! "Pes" dedirten savunma!

        İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde, sahte dolar dağıtıp "Taksim'de muhtaçlara dolar dağıtalım dersek" yazısı ile sosyal medya üzerinden paylaşım yaptıkları ileri sürülen 14 sanık, "Halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 1'er yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Para dağıtan sanıklar, "Bize sosyal deney dendiği için katıldık, suç olduğunu bilseydik katılmazdık" savunmasını yaptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 10:41 Güncelleme: 21.10.2023 - 11:01
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        Taksim'de sahte dolar dağıtmışlardı! "Pes" dedirten savunma!
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        İstanbul'da, Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde, yüzü maskeli bir grup, 6 Ağustos 2023 tarihinde yürüdükleri esnada dolar dağıtmış ve çektikleri o görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştı.

        VİDEOLAR ÇEKTİKLERİ BELİRLENMİŞTİ

        DHA'da yer alan habere göre konuyla ilgili inceleme başlatılmasının ardından şüphelilerin Büyükçekmece Alkent Mahallesi'nde kiraladıkları bir villada, sosyal medya hesabı için videolar çektikleri belirlenmiş ve adrese yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alınmıştı.

        5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLMİŞTİ

        Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli "Halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Diğerleri ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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        İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

        Olaya ilişkin ilk duruşma, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz yargılanan 10 sanık gelirken; diğer 4 sanık bulundukları şehirlerden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldılar.

        "SOSYAL DENEY DEDİLER, BEN DE KATILDIM"

        Sanık Azize Zehra Ö. savunmasında, "Olay anında İstiklal Caddesi'nde para dağıtanlar arasındaydım, görüntülerin sosyal medyada yayınlanacağını bilmiyordum. Sosyal deney dediler, ben de katıldım" dedi. Sanık Azra Nur A. ise para dağıtanlar arasında olduğunu söyleyerek "Marka tanıtım amaçlı reklam olduğu söylediler. Sosyal deney olduğu söylendi. Suç olduğunu bilseydim yapmazdım. Sosyal medyada da paylaşılacağını bilmiyordum" diye konuştu.

        "SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

        Sanık Kadir Can D. modellik yaptığını belirterek "İşim bu. Ticari amaçlı sosyal deneydi. Paylaşımdan haberim yok, suç olduğunu bilmiyorum" dedi. Sanık Mehmet T. de modellik yaptığını, çekim olduğu söylenince gittiğini, diğer sanıkları tanımadığını, kendisine sosyal deney olduğunun söylendiğini ifade etti. Sanık Taha A. "Olay günü oradaydım. Ben de para dağıttım, sosyal deney için gitmiştim. Sosyal medyada paylaşılacağından haberi yoktu. Daha sonradan pişman oldum" dedi.

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        "AMACIMIZ HALKI AŞAĞILAMAK DEĞİLDİ"

        Sosyal deneyin yaratıcısı ve videoyu kaydedip yayınladığı iddia edilen sanık Serhat G. olay günü İstiklal Caddesi'nde olduğunu belirterek "Para dağıtanlar arasında değildim. Paylaşılan videoyu ilk halk paylaştı. Sosyal medyada viral olunca biz de reklam ajansı olarak akşam paylaştık. Buradaki amaç halkı aşağılamak değildi. Sadece sosyal deney yaptık.

        'Halkı dolara karşı ezdirmeyeceğiz' yazılı paylaşımı reklam ajansı yapmıştı. Ama benim de haberim vardı, avukatımıza danışmıştık sıkıntı yaşar mıyız diye. Olmayacağını söyleyince paylaştık. Markamızı nasıl değerlendiririz diye düşündük, böyle bir deney yapmaya karar verdik. Olay patladıktan sonra reklam ajansının sayfasında paylaştık" dedi.

        "SUÇSUZUZ"

        Sanık Musa A. ise para dağıtmadığını, güvenlik için orada bulunduğunu, Serhat G. ile çalıştığını belirtti. Aynı zamanda Serhat G'nin yanında çalışan sanıklar Abdülaziz Ö. ve İslam Ö. de olay yerinde olmadıklarını, sadece Serhat G'nin villasında işçi olarak çalıştıklarını belirterek suçsuz olduklarını söylediler. Sanık Rıdvan T. de Serhat G'nin arkadaşı olduğunu, para dağıtmadığını ve sadece olay yerinde bulunduğunu belirtti. Sanık Savaş Ö. ise Serhat ile arkadaş olduğunu, gözaltına alınma olayı sırasında villada olduklarını belirterek para dağıtma olayında olmadığını ifade etti. Sanık Rümeysa Can Ç. "Olay anında orada değildim. Benim doğum günümdü. Arkadaşım kutlamak için çağırdı, İstanbul'a geldim. Söz konusu evde doğum günümü kutlamak amacıyla buluşmuştuk" dedi.

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        YURT DIŞI YASAKLARININ KALDIRILMASI TALEP EDİLDİ

        Sanık Serhat G'nin avukatı, "Tüm dünyada insanlar sosyal medyadan para kazanmak için içerik üretiyorlar. Müvekkilim farklı insanları bir araya getirip markalaşarak elit bir kesime hitap etmek üzere içerikler çekiyor. Para atılırken kimsenin ağzından 'Alın fakirler' tarzında bir şey çıkmıyor. Dolar değil de, 'tadı tuzu olmayanlara şeker dağıtıyoruz' deseler yine gündem olur, tepki çekerlerdi" diyerek müvekkilinin yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

        Diğer sanıkların avukatı ise "Ceza alınsa bile muhtemelen hükmün açıklanması geri bırakılacaktır. Bir gecede evde bulunan herkes gözaltına alındı. Sanıkların adli kontrollerinin kaldırılmasını talep ediyorum" dedi.

        MÜTALAA İÇİN SAVCILIĞA GÖNDERİLECEK

        Mahkeme, yurt dışı çıkış yasağı bulunan sanıkların adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına ve dosyanın mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

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        6 AYDAN 1 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

        İddianamede, şüphelilerin kamuya açık alanda 1 dolarlık banknotları havaya saçarak orada bulunan vatandaşların dağıtılan paraları alırken çekilen görüntülerini "Taksim'de muhtaçlara dolar dağıtalım dersek" yazısı ile sosyal medya üzerinden paylaşımlarının ekonomik durumu iyi olmayan insanları aşağılayıcı ve onur kırıcı olduğu hususunda tereddüt bulunmadığı ifade edildi.

        Serhat G'nin arasında bulunduğu 14 şüphelinin "Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama" suçundan 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapisleri talep edildi.

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