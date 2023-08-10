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İstanbul'da, Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde yürüyen yüzü maskeli bir grup, dolar dağıtıp çektiği o görüntüleri de sosyal medyada paylaştı.

YÜZÜ MASKELİ KİŞİLER TESPİT EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre ortaya çıkan görüntülerin ardından konuyla ilgili inceleme başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalarda, yüzü maskeli kişilerin bir sosyal medya platformu kullanıcıları oldukları tespit edildi.

SOSYAL MEDYA İÇİN VİDEO ÇEKMİŞLER

Polis araştırmalarını derinleştirince, şüphelilerin Büyükçekmece Alkent Mahallesi'nde bir villa kiraladıklarını, bu villayı dekore ederek pornografik içerikler üretilen bir sosyal medya hesabına videolar çektikleri, bu videoları söz konusu platformda paylaştıkları ve paralı üyelik sistemi ile görüntüleri izleyenler üzerinden kazanç sağladıklarını belirledi.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis villaya düzenlediği operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda maske ile üzerinde geçersiz ibaresi olan dolar ve kıyafetler ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan şüpheliler 'Halkı Kin ve Düşmanlığa tahrik etmek' suçundan adliyeye sevk edildi.