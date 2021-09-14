Taksi sorunu neden çözülemiyor?

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İstanbul'da taksi krizi sürüyor. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında 1000 yeni taksi plakası oy çokluğu ile reddedilmişti. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'ndan ise sorunun var olan sistemin rehabilite edilmesiyle aşılabileceği belirtildi. Sorunun tarafları ve uzmanlar konuyu Habertürk TV'de değerlendirdi. İşte dikkat çeken açıklamalar;

"PLAKALAR İÇİN SERVET HARCANMMIŞ"

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu: "Taksi plakası sahipleri bir servet harcayıp bu plakaları almışlar. Bu nedenle de taksi sayısının artmasını istemiyorlar. Adalarda faytonlarla ilgili sorunu İBB çözdü ama burada taksi sahiplerinin bu durumuna da çözüm bulunmalı."

"MAAŞLI SİSTEME GEÇİLMELİ"

İBB Trafik ve Ulaşım Komisyonu Üyesi Dr.Suat Sarı: "Ortada ciddi bir sorun var. Ve bu sorun korsan taksilerin artmasına da neden oluyor. Ayrıca sürücüler maaşlı bir siteme geçmeli. Plaka kiraya veriliyor ve yevmiye usulüyle bir sürücüye araç veriliyor. Bu kişiler verdikleri paranın daha fazlasını çıkarmak için de kısa mesafe gidecek müşteriler dahil çok sayıda yolcuyu geri çeviriyor. Örneğin 12 saat için 300 TL'ye aracı kiralayıp o paranın daha fazlası çıkarılmaya çalışılıyor. Sorun belli. Halk bu tablodan memnun değil. Yani 4-5 tane simsar komisyoncunun kontrol ettiği bir sistem mi yoksa şirketleşmem mi bu sorunu çözer. Elbette bu sorunu şirketleşmeyle çözebiliriz. Biz gelişmiş ülkelerdeki gibi kaliteyi artırmak için şirketleşmeliyiz."

"DİJİTALLEŞME ZORUNLU OLMALI"

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Müdürü Prof.Dr. Mustafa Ilıcalı: "Herkes kendi penceresinden baktığı için sorun devam ediyor. Biz üniversitemizde bir çalışma yaptık. İlk madde şu; müşteri memnuniyeti. Bu memnuniyet olsa bu konu konuşulur mu? Taksiyi bulmada ve taksi içerisindeki muamelede sorun var. Neden çözülemiyor bu sorun. Yanlış yoldan bakıyoruz. Öte yandan taksilerin acilen dijitalleşmesi de zorunlu olmalı."

"SİSTEM REHABİLİTE EDİLSİN"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu: "Biz bu plakaları devletten ihale ile satın aldık. Kaliteli hizmet verelim müşteri memnuniyetini sağlayalım ama plaka veriliş esasları ortada. Bizce var olan sistem rehabilite edilmeli. Bazı yerlerde taksiler yolcu bekliyor bazı yerlerde ise yolcular taksi bulamıyor. Bu iyileştirilmeli. Öte yandan İBB'nin taktığı cihazlar donuyor tam olarak çalışmıyor. Benim çağrım şu; 16 milyona kaliteli ve konforlu nasıl hizmet verebiliriz bunu konuşalım. Teknolojiyi de kullanabiliriz eğitimler de verilebilir. Ayrıca maaşlı çalışma sistemine biz hazırız hemen de geçebiliriz. Ancak İBB araç sayısı artışında ısrar ediyor."