Otomotiv gösterge panelleri ve otomotiv elektroniği ürünleri tedarikçisi Takosan, 2019 ITOY (Uluslararası Yılın Kamyonu) ödüllü Ford F-Max kamyonu için geliştirdiği gösterge paneli ile “İşbirliği” başlığında Clepa İnovasyon Ödülüne layık görüldü. Ödül töreni 13 Haziran 2019 tarihinde, Brüksel Doğa Bilimleri Müzesinde gerçekleşti. Takosan'dan yapılan açıklamaya göre söz konusu gösterge paneli kişiselleştirilebilir bir deneyim sunmakla- kalmayıp, aynı zamanda birçok elektronik kontrol modülünü bünyesinde topluyor.

'BİZLERİ MOTİVE EDİYOR'

Takosan Genel Müdürü Bahadır Hızlan; ödülle ilgili düşüncelerini, “CLEPA İnovasyon ödülüne layık görülerek, müşterimizle beraber gösterdiğimiz ortak çaba, uluslararası platformda kanıtlanmış oldu. Bu ödüle layık görülen ilk Türk firması olmaktan ve şirket tarihimize parlak bir sayfa eklemiş olmaktan dolayı gururluyuz. Bu ödül, müşterilerimize en iyi hizmetleri sunmaya devam etme konusunda bizleri motive ediyor” şeklinde dile getirdi.