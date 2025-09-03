Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.691,66 %-1,71
        DOLAR 41,1675 %0,06
        EURO 48,0372 %0,23
        GRAM ALTIN 4.684,34 %0,20
        FAİZ 40,89 %2,30
        GÜMÜŞ GRAM 54,06 %-0,14
        BITCOIN 111.185,00 %-0,21
        GBP/TRY 55,2069 %0,15
        EUR/USD 1,1659 %0,16
        BRENT 68,82 %-0,46
        ÇEYREK ALTIN 7.658,90 %0,20
        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Taklit ve hileli gıda listesi güncellendi: Gazozda ilaç çayda gıda boyası - Alışveriş Haberleri

        Taklit ve hileli gıda listesi güncellendi: Gazozda ilaç çayda gıda boyası

        Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yeniledi. Listeye toplam 24 yeni ürün eklendi. Yapılan incelemelerde gıda boyası katılmış çaylar, içerisinde tohum yağı bulunan zeytinyağları ve sakatat tespit edilen etler gazozda ise ilaç etken maddesi ortaya çıktı

        Giriş: 03.09.2025 - 12:39 Güncelleme: 03.09.2025 - 12:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazozda ilaç çayda gıda boyası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

        Numuneleri laboratuvar ortamında titizlikle inceleyerek satılan ürünlerin şartlara uygun olup olmadığını denetleniyor ve uygunsuz olanlar ifşa ediliyor.

        Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

        Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinin 'Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi' bölümünde 22 yeni hileli ürün eklenirken taklit ve tağşişin 'Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği' bölümüne 6 yeni hileli ürün eklendi. 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine de 6 ürün daha eklendi.

        ÇAYDA GIDA BOYASI BAHARATTA DOMATES

        Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinin 'Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi' bölümünde zeytinyağlarında tohum yağlarının karıştırılması; kuzu kıyma, pide iç harcında kanatlı eti tespiti yer alırken dana sucukta sakatatlardan kalp çıktı. Çayda gıda boyası, biberde domates balda ise taklit ve tağşiş tespit edildi.

        'Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği' bölümünde ayranda protein oranının düşük olması peynir ve tereyağında ise yağ oranının düşük olması dikkat çekti.

        GAZOZA İLAÇ ATMIŞLAR

        'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine ise alkolsüz gazlı içecek ve macun gibi ürünlerde

        ilaç etken maddesi tespit edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        En çok açık veren 3. lig
        En çok açık veren 3. lig
        Lacoste'un 92 yıllık tarihinde bir ilk
        Lacoste'un 92 yıllık tarihinde bir ilk
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Futbolcu fabrikası Fenerbahçe: Samandıra'dan dünyaya!
        Futbolcu fabrikası Fenerbahçe: Samandıra'dan dünyaya!
        İzmir'de eğitim uçağı düştü! Pilot adayı can verdi!
        İzmir'de eğitim uçağı düştü! Pilot adayı can verdi!
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        CHP kongresinin akıbeti tartışmalı!
        CHP kongresinin akıbeti tartışmalı!
        12 Dev Adam liderlik için Sırbistan karşısında!
        12 Dev Adam liderlik için Sırbistan karşısında!
        Eski ziraat odası başkanı kanlı arazi kurbanı!
        Eski ziraat odası başkanı kanlı arazi kurbanı!
        Darp ederek öldürdü... "Sınırı geçtin" cinayeti!
        Darp ederek öldürdü... "Sınırı geçtin" cinayeti!
        Bu kez yalanlama yok
        Bu kez yalanlama yok
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Özgür Özel: Kararı tanımıyoruz
        Özgür Özel: Kararı tanımıyoruz
        AB üyesi tüm ülkeler 'Filistin devletini' tanıyacak mı?
        AB üyesi tüm ülkeler 'Filistin devletini' tanıyacak mı?
        3 ayda yarım milyar lira kayıp
        3 ayda yarım milyar lira kayıp
        Ayrımcılık yapan işveren tazminat öder
        Ayrımcılık yapan işveren tazminat öder
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor
        Habertürk Anasayfa