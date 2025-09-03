Taklit ve hileli gıda listesi güncellendi: Gazozda ilaç çayda gıda boyası

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

Numuneleri laboratuvar ortamında titizlikle inceleyerek satılan ürünlerin şartlara uygun olup olmadığını denetleniyor ve uygunsuz olanlar ifşa ediliyor.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinin 'Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi' bölümünde 22 yeni hileli ürün eklenirken taklit ve tağşişin 'Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği' bölümüne 6 yeni hileli ürün eklendi. 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine de 6 ürün daha eklendi.

ÇAYDA GIDA BOYASI BAHARATTA DOMATES

Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinin 'Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi' bölümünde zeytinyağlarında tohum yağlarının karıştırılması; kuzu kıyma, pide iç harcında kanatlı eti tespiti yer alırken dana sucukta sakatatlardan kalp çıktı. Çayda gıda boyası, biberde domates balda ise taklit ve tağşiş tespit edildi.

'Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği' bölümünde ayranda protein oranının düşük olması peynir ve tereyağında ise yağ oranının düşük olması dikkat çekti.

GAZOZA İLAÇ ATMIŞLAR 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine ise alkolsüz gazlı içecek ve macun gibi ürünlerde ilaç etken maddesi tespit edildi.