REKLAM advertisement1

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın 1959 öncesi şampiyonluklar için kurulan komisyonla ilgili itirazını reddetti.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray A.Ş.’nin, TFF Yönetim Kurulu’nun 14.07.2023 tarihli kararına itirazı incelendi. Kurulumuz’un 31.08.2023 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; Fenerbahçe A.Ş. tarafından TFF Yönetim Kurulu’na yapılan başvuru üzerine araştırma komisyonu kurulmasına dair tesis edilen kararın işin esasını sonuçlandıracak nitelikte olmadığı anlaşıldığından, bu aşama itibariyle itiraz başvurusunun reddine, oybirliği ile,"